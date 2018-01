Stil in Londen: 'Black Cab' sinds 1 januari elektrisch

De elektrische taxi vormt een van de maatregelen om de enorme milieuvervuiling in de stad aan te pakken. Elk jaar sterven namelijk meer dan 9000 inwoners van Londen vroegtijdig aan de gevolgen van langdurige blootstelling aan uitlaatgassen. Om alle taxis’s van voldoende stroom te voorzien, investeert Transport for Londen 21 miljoen euro in snelle laadinfrastructuur. Op dit moment zijn er ongeveer 75 laadpunten actief, tegen 2020 moeten dat er 300 zijn. De elektrische taxi’s zelf worden in Groot-Brittannië gebouwd door LEVC, de London Electric Vehicle Company. Dat is de nieuwe naam van de London Taxi Company, het bedrijf achter de iconische black cab. LEVC is eigendom van de Chinese Volvo-eigenaar Geely.

Volledig scherm De taxi's kunnen worden opgeladen via elektrische laadpalen © LEVC

110 kilometer elektrisch

De milieuvriendelijke ‘Cab’ is een plug-in hybride die in theorie zo’n 110 kilometer op elektriciteit kan rijden. Daarna fungeert een kleine benzinemotor als aggregaat, waardoor de totale actieradius op zo’n 640 kilometer komt te liggen. In het interieur wordt direct duidelijk dat de TX een product is van Volvo’s moederbedrijf Geely. Het stuurwiel is afkomstig uit moderne modellen van Volvo, maar ook het sterk naar de bestuurder gedraaide infotainmentscherm en diverse andere bedieningselementen zijn herkenbaar. Onder meer grote deuropeningen, veel zitruimte en wifi moeten de auto bij uitstek geschikt maken als taxi.

Volledig scherm De nieuwe werkplek van de Londense taxichauffeurs © LEVC

Ook in Rotterdam