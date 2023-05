Stoere Jeep Compass is zuinig met elektrisch rijden

autotest Opel Astra Sports Tourer getest: ruim en handig, maar niet de beste

Ondanks de stortvloed aan SUV’s is in Nederland de stationwagon nog altijd springlevend. Vaak biedt die meer bagageruimte dan een even grote SUV. Terecht dat Opel van zijn nieuwste Astra opnieuw een stationwagon introduceert. Onze autoredactie heeft hem getest.