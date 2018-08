Student vindt zeldzame Lamborghini en Ferrari in garage van zijn oma

Een Amerikaanse student heeft foto’s online gezet van zijn unieke vondst. De Lamborghini Countach uit 1981 is de duurste en ook de zeldzaamste van de twee bolides. Van deze Countach werden amper 321 exemplaren gemaakt, de wagen zou zo’n 390.000 euro waard zijn. Van de Ferrari 308 GTS Targa zijn helaas de wielen verdwenen, maar na renovatie is de auto zo’n 90.000 euro waard.

Hoe kwamen die twee superwagens nu in oma’s garage terecht? De student legt op Reddit uit dat zijn opa luxewagens verhuurde in de jaren 80. Omdat de verzekeringskosten te hoog werden, ging zijn bedrijfje failliet, maar enkele wagens besloot hij niet te verkopen. De opa stierf en decennia lang stonden de auto’s stof te vergaren in de garage. De student was als klein kind voor het laatst in de garage van zijn grootouders geweest: ,,Ik voelde me als een archeoloog."