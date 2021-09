‘Stukje tape op kenteken leidt scanauto om de tuin’

Op verschillende plaatsen in Amsterdam brengen zwartparkeerders de scanauto’s van de gemeente in de war door het kenteken onleesbaar te maken met een heel eenvoudig stukje zwarte of gele tape. Dat meldt Het Parool.

Volgens de krant raken de scanauto's in de war en kraait er geen haan naar dat er niet betaald is voor het parkeren. Het enige dat je niet moet vergeten, is om de tape er weer af te halen op het moment dat je gaat rijden, anders zou je wel eens snel aangehouden kunnen worden.

Hoe vaak het voorkomt is niet bekend, maar zeker is dat onherkenbaar gemaakte kentekenplaten de afgelopen tijd op veel plekken in de hoofdstad zijn aangetroffen, op zowel personenauto’s als taxi’s. Het lijkt erop dat automobilisten de truc vooral toepassen in buurten waar parkeerbeheer maar weinig langskomt. Auto’s met onleesbaar gemaakte kentekens worden vooral ’s morgens vroeg of in de loop van de avond aangetroffen, onder meer bij industrieterreinen en sportaccommodaties.

Vergaande automatisering

Het is een gevolg van de vergaande automatisering van het toezicht op betaald parkeren. Handhavers rijden met een scanauto door straten en maken volautomatisch foto’s van alle auto’s die een parkeerplek bezet houden. Bij onleesbaar gemaakte kentekens geeft het systeem een scanfout, waarop een medewerker vanuit de controlekamer soms extra onderzoek doet. Als er iets niet in de haak is, wordt er een handhaver op een scooter naar de bewuste plek gestuurd. Allemaal tijd en moeite waardoor het proces er niet efficiënter op wordt.

De gemeente was nog niet bekend met de truc. Hoe vaak het voorkomt, kan de woordvoerder dan ook alleen zeggen op basis van een steekproef. ,,Uit een steekproef blijkt dat de kentekens bij 0,2 procent van de gecontroleerde voertuigen, dus bij 29 van de 14.908, niet of niet volledig leesbaar waren. Het betreft in het onderzoek onbewust en bewust onleesbare kentekens.”

Volgens de woordvoerder is het afplakken van kentekens strafbaar en geeft de methode geen 100 procent garantie op het ontlopen van boetes. Vervelend is het wel. ,,Op dergelijke manieren kentekens minder duidelijk maken bemoeilijkt of vertraagt in ieder geval de controle op betaald parkeren door de scanauto’s omdat er aanvullend handmatige controle in de controlekamer of ter plaatse moet plaatsvinden.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.