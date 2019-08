Supercar voor het gezin: Audi onthult nieuwe RS6 Avant met 600 pk

Een supercar in een gezinsverpakking, dat is de Audi RS6 Avant ten voeten uit. Het Duitse merk heeft zojuist de nieuwste generatie gepresenteerd en die levert bizarre prestaties voor dit type auto.

In 3,6 seconden sprint deze nieuwe RS6 vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur. Binnen 12 tellen zit je al op de 200 kilometer per uur. Met zulke prestaties zou je kunnen zeggen dat de topsnelheid van Audi’s beresterke stationcar een beetje tegenvalt: standaard is de top elektronisch begrensd op 250 km/u. Wie een extra optie aanvinkt op het bestelformulier mag van Audi 280 kilometer per uur halen en als je nog meer geld uit geeft, gaat de begrenzer nog soepel en haalt de RS6 Avant maar liefst 305 km/u.

Volledig scherm De nieuwe Audi RS6 Avant © Audi

Mild hybride

Audi meldt trots dat de vierde generatie RS6 een hybride is. Dat lijkt vreemd bij een machine met zulke indrukwekkende prestaties, maar wat het merk bedoelt is dat de Avant beschikt over een elektrisch systeem dat op 48-volt draait. Zo’n ‘Mild Hybrid-systeem’ helpt mee om het verbruik te drukken; volgens Audi scheelt het elke 100 kilometer zo’n 0,8 liter benzine.

De meeste kracht in deze Audi komt echter nog altijd van een ‘ouderwetse’ V8-benzinemotor met twee turbo’s. Met 600 pk (441 kW) en een maximale trekkracht van 800 Newtonmeter zit hij niet om power verlegen, maar als hij niet hard aan de bak hoeft kan de motor ook op vier cilinders draaien. Deze cilinderuitschakeling moet ook weer meehelpen om de RS6 zuiniger te krijgen en de CO2-uitstoot te drukken.

Mega-bumpers

Aan de buitenkant ziet de RS6 er nogal indrukwekkend uit. Audi claimt dat alleen de voordeuren, de achterklep en het dak gelijk zijn aan die van de minder sportieve A6-versies; alle andere onderdelen zijn breder, ruiger of sportiever gemaakt. Aan de dikker uitgebouwde wielkasten, de vertrouwde ovale uitlaatsierstukken (elke RS van Audi heeft die) en vooral de vorm van de bumpers zie je meteen dat dit geen standaard A6 is.

Aan de binnenkant wijkt de RS ook af van andere modellen met een speciaal sportstuur, met leer beklede sportstoelen en knoppen waarmee je onder meer de aandrijflijn in aparte RS-standen kunt zetten. In RS2 reageert de motor bijvoorbeeld nog heftiger dan in standje ‘RS1'. Ook leuk voor wanneer je aan het scheuren bent: de RS6 projecteert informatie over onder meer bandenspanning, koppel, vermogen, olietemperatuur, turbodruk, rondetijden en g-krachten op z’n voorruit. Begin 2020 is de RS6 leverbaar in Nederland.

