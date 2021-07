‘SUV's en pick-ups zijn tegenwoordig groter dan WO II-tanks’

Pick-up trucks zijn de meest populaire voertuigen in de Verenigde Staten, kort daarna gevolgd door SUV’s. Ze lijken ieder jaar groter te worden. In veel gevallen overschrijden ze tegenwoordig de lengte van de Amerikaanse M4 Sherman tank uit de Tweede Wereldoorlog, dat hét wapen van de geallieerde troepen was. De Amerikaanse autogiganten GM, Ford en Chrysler hielpen bij de productie van 50.000 van deze stalen rupsvoertuigen, voordat ze weer civiele voertuigen gingen produceren voor de Amerikaanse en Europese markt.

42.000 kilo

Maar sindsdien zijn de auto's steeds in omvang gegroeid. Zelfs in die mate dat een auto als de ruim 6,30 meter lange Ford F150-pick-up - de populairste auto in de VS met 787.422 verkochte eenheden - volgens de Britse krant Daily Mail nu langer is dan een Sherman-tank uit de Tweede Wereldoorlog. In de meeste gevallen zijn Amerika’s populairste pick-ups en SUV’s al langer dan de tanks, maar ze zijn wel vaak lager en smaller. Ook de gewichten verschillen nogal: waar een moderne Ford F150 zo'n 2500 kilo weegt, tikte een Sherman-tank met zijn kanon en zware bepantsering soms de 42.000 kilo aan.

Grijs kenteken

De steeds groter wordende SUV’s en pick-ups verkopen in de VS beduidend beter dan sedans. Niet vreemd dat ook het aantal dodelijke ongevallen met SUV's daar de laatste jaren sterk toeneemt. Ook in Europa groeit het verzet tegen deze in de ogen van veel mensen te grote en zware SUV's. In Nederland is vooral de Amerikaanse pick-up populair, vaak als bedrijfsvoertuig. Dat komt mede doordat veel van deze voertuigen hier onder de zogeheten ‘grijs kenteken’-regeling vallen, waardoor er nauwelijks wegenbelasting betaald hoeft te worden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.