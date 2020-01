Symfonie voor de stille auto

De verdiensten van Hans Zimmer (62) zijn in de filmwereld van onschatbare waarde. Hij is de componist van The Lion King maar ook van tal van andere kaskrakers, zoals Pirates of the Caribbean, Interstellar, Rain Man, Gladiator, Mission: Impossible, The ring, Thelma & Louise, Inception, The thin red line, en tal van films met Spider-Man of Batman in de hoofdrol.