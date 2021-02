Tachtiger rijdt 191 kilometer per uur om vaccinatie te halen

De man werd aangehouden in Bischoffsheim, in het oosten van Frankrijk. De 88-jarige Fransman werd door agenten van de mobiele politie van Straatsburg geflitst met een snelheid van 191 kilometer per uur, wat na correctie teruggebracht werd tot 181 kilometer per uur. Maar dat was nog altijd een flink stuk boven de ter plaatse geldende 110 kilometer per uur.