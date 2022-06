Tankstation-manager ontslagen nadat hij per ongeluk benzine verkoopt voor 17 cent per liter

Bij een tankstation in Californië braken vorige week bijna rellen uit nadat de manager van een tankstation per ongeluk een verkeerde prijs per gallon had ingevoerd. Hierdoor konden klanten hun auto's voltanken voor een bedrag dat tien keer lager lag dan de werkelijke prijs.

Al snel ontstond er een rij bij de pomp doordat verbaasde klanten hun vrienden en familieleden hadden gebeld met de mededeling dat het desbetreffende tankstation slechts 69 cent per gallon vroeg, zo schrijft The Washington Post. Dat kwam doordat manager John Szczecina een fout had gemaakt met het invoeren van de prijs. Het kostte het tankstation in Rancho Cordova, Californië, dat hij beheerde, zo’n 20.000 dollar aan omzet.

‘Eerlijke fout’

Volgens Szczecina was het ‘oprecht een fout’. De pompmanager hoorde pas over het circus dat zich had afgespeeld bij de pomp toen hij de volgende ochtend aankwam voor zijn dienst. Toen was het al te laat. Kort daarna werd hij ontslagen.

Sindsdien probeert hij om zijn voormalige werkgever terug te betalen. Sinds zijn verhaal viral ging, stromen de donaties binnen via een inzamelingsactie die door zijn familie is opgezet. Donderdag had de campagne al meer dan 13.000 dollar opgebracht. ,,Het is mijn schuld", zei hij. ,,Ik vind het belangrijk om mijn fout toe te geven en er alles aan te doen het goed te maken.”

Manager wil de schade vergoeden

Szczecina zei dat hij op 9 juni een e-mail ontving waarin stond dat hij de prijs van benzine moest wijzigen in 6,99 dollar per gallon. Het was al de derde melding van een prijsstijging die hij die week had ontvangen. Op de ochtend van 9 juni typte hij drie keer ‘699' in op zijn computer om de nieuwe prijs in te stellen. Daardoor kwam er 0,699 op de borden te staan, omgerekend zo'n 17 cent per liter.

Zijn zus, Paula Jackson, die de campagne organiseerde, zei dat de houding van Szczecina ‘de goedheid van zijn hart’ laat zien. ,,Hij hoeft het niet terug te betalen”, zei Jackson. ,,Maar alleen al het feit dat hij het wil doen, getuigt van veel karakter, eerlijkheid en verantwoordelijkheid, en daar ben ik echt trots op.”

