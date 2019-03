Te koop: 46 gepantserde geldwagens vanaf 1.500 euro

Secur Cash (voormalig Brinks) ging onlangs failliet en dus komen bij veilinghuis Troostwijk 46 geldwagens onder de hamer. De prijzen beginnen nu nog bij 1.500 euro, maar zullen ongetwijfeld nog iets oplopen. Leuk om de laatste uren van het IS-bolwerk te volgen in Syrië, of om in te zetten als rijdende Panic Room. Als camper zijn ze minder geschikt. Een raampje maken is niet eenvoudig dankzij het dikke plaatstaal om dieven af te schrikken.

En dan hebben we nog niet alle nadelen gehad. Een geldtransportwagen weegt gemiddeld 6.550 kilo, dus het is handig om even uit te zoeken of er wegenbelasting betaald moet worden bij ombouw naar een camper. Banden, motor, remmen en koppeling slijten extra hard en in de bocht helt ‘ie nogal over.