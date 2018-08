Te koop: collectie plakband-Porsches

Op een bijzondere locatie in het centrum van Breda wordt in samenwerking met BVA Auctions een unieke collectie Porsches geveild. Er zitten restauratieobjecten tussen, maar ook 'barnfinds' in goede conditie en compleet gerestaureerde modellen. En hoewel het woord 'goedkoop' niet echt van toepassing is als het gaat om Porsches, lijkt dit een goede mogelijkheid om voor een relatief laag bedrag in te stappen.

Volledig scherm Porsche 356 Speedster 1955 © Classic Car Auctions/BVA Auctions

Zo zien we een Porsche 911 uit 1965. Normaal gesproken een auto die gemakkelijk twee ton opbrengt, maar dit exemplaar is ooit compleet omgebouwd tot racewagen. Dat wordt nog een hele klus om 'm in originele toestand terug te bouwen. Sommige modellen hangen letterlijk van tape aan elkaar en zien eruit alsof ze uit elkaar vallen zodra je ze aanraakt.

Andere modellen hebben alleen wat liefde en aandacht nodig. Ogenschijnlijk in topconditie is de rode Porsche 356 Speedster. Ooit het goedkoopste model van Porsche, maar nu als klassieker in perfecte staat rond de drie ton waard. Daarbij moet worden aangetekend dat sommige 'barn finds' de laatste tijd net zoveel - zo niet meer - opleveren dan perfect gerestaureerde exemplaren.

Volledig scherm Porsche 356 C © Classic Car Auctions/BVA Auctions

Hoewel de auto's soms in bedenkelijke staat verkeren, zijn het in de basis veelal bijzondere modellen. Zoals de zeldzame 911S uit 1969 en 1970, enkele zeer vroege 356's en twee 3.0 liter Oer-Turbo's. In aanvulling op de collectie Porsches, worden ook enkele Ferrari's, Jaguars E-Type, Mercedessen en Austin- Healeys geveild.

Volledig scherm Porsche 356 Pre-A 1953 © Classic Car Auctions/BVA Auctions

Volledig scherm Porsche 993 racewagen © Classic Car Auctions/BVA Auctions

Volledig scherm Porsche 911 Targa 1969 © Classic Car Auctions/BVA Auctions

Volledig scherm Porsche 912 1965 © Classic Car Auctions/BVA Auctions

Volledig scherm Porsche 356 Convertible D 1959 © Classic Car Auctions/BVA Auctions