Te koop: de onopvallende, snelle Volvo uit tv-programma Blik op de Weg

De auto oogt absoluut niet als een snelheidsmonster dat in staat wordt geacht om snelle automobilisten te kunnen bijhouden. Toch is de realiteit anders, want onder de motorkap van deze ‘grijze muis’ ligt een 250 pk (184 kW) sterke 2,3 liter vijfcilinder turbomotor. Het gaat om een S60 2.3 T-5 Sports Edition waarmee vele uren prachtig tv-materiaal is verzameld voor het tv-programma, dat van 1991 tot 2011 werd geproduceerd en gepresenteerd door Leo de Haas. De 1456 kilo wegende auto accelereert van 0 naar 100 kilometer per uur in 6,8 seconden en heeft een topsnelheid van 250 km/u.