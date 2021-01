Te koop: racewagen van Nederlandse coureur die wordt gezocht voor de verdwijning van twee vrouwen

John Lee Paul werd op 3 december 1939 geboren in Nederland als Hans-Johan Paul, maar verhuisde op 17-jarige leeftijd met zijn ouders naar Amerika. Ze gingen wonen in Muncie, Indiana en Hans-Johan veranderde zijn naam in John Lee Paul. Hij behaalde een master in business op Harvard en werd later miljonair als fondsbeheerder.

Niet lang daarna begon hij met racen. In 1968 werd hij kampioen in de Northeast Regional Championships. Daarna volgden vele wedstrijden in de Porsche 935 JLP-2 die nu verkocht wordt. Hij won samen met zijn zoon enkele races en deed zelfs mee aan de 24 uurs-race van Le Mans. Hij reed daar samen in de Porsche met niemand minder dan acteur Brian Redman.

710 kilo marihuana

Enkele jaren later werd John Paul betrapt met 710 kilo marihuana en 10.000 dollar cash. Omdat hij schuld bekende, kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar en een boete van 32.500 dollar. Hij bleef racen en de successen met onder meer de Porsche die nu te koop staat, stapelden zich op, maar zijn problemen ook. John Paul Sr. verliet in 1981 namelijk zijn vrouw Chalice, waarna ze plotseling compleet van de aardbodem verdween.

Porsche JLP-2

Paul werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar omdat hij bleef smokkelen. Ook probeerde hij een getuige te vermoorden. Toen de oud-racekampioen in 1999 na 13 jaar werd vrijgelaten, raakte hij al snel weer in de problemen. Paul ontmoette een vrouw, Colleen Wood, die kort daarna haar baan opzegde, haar appartement verkocht en vervolgens met hem op zijn boot vertrok voor een wereldreis. In december het jaar daarop verdween Wood echter in de buurt van Key West van de aardbodem en er werd nooit meer iets van haar vernomen.

Amsterdam

Paul werd ondervraagd over haar verdwijning, maar werd nooit veroordeeld in verband met haar vermissing. Vervolgens verdween hij zelf spoorloos, maar niet lang daarna werd hij gezien in de buurt van de Fiji-eilanden door een voorbijganger die hem herkende uit een aflevering van Unsolved Mysteries. Hij verkocht zijn zeilboot later via een advertentie in een botenblad in Italië en woont naar verluidt ergens in Thailand. Maar er gaan ook geruchten dat hij zich na meerdere gezichtsoperaties onder een valse naam heeft gevestigd in Amsterdam. De verdwijning van zijn twee partners is tot op heden nog steeds niet opgelost.

De race-Porsche die nu geveild wordt, is in 1976 gekocht door John Paul en wordt nu geveild door RM Sotheby's. De auto is gebaseerd op een door de fabriek geleverde Porsche 935, die door het Duitse tuningbedrijf Kremer werd opgevoerd tot een vermogen van naar verluidt meer dan 500 pk. De auto, met chassisnummer 00900043, werd tussen 1994 en 1995 compleet gerestaureerd door ANDIAL, zo meldt de Amerikaanse autowebsite Carscoops en zal naar verwachting 2,1 miljoen dollar opleveren.

