Te koop: snelste bestelbus ter wereld (310,8 kilometer per uur)

De 3,6 liter-zescilinder boxermotor, afkomstig uit een Porsche 911 Turbo, was destijds 800 pk sterk. De onderkant werd gemodificeerd voor meer downforce en de bestuurdersstoel werd pontificaal in het midden gemonteerd, net als in een McLaren F1. Zo’n 3500 kilometer geleden is de 996-motor gereviseerd en vermoedelijk is het vermogen toen licht teruggetuned naar 638 pk.

Vijf kuipstoelen

Volgens de advertentie haalt de Transporter alsnog de top van 310,8 per uur. In 4,9 seconden accelereert de bus van 0 naar 100. Alle vijf inzittenden hebben een eigen kuipstoel en de bus is geschilderd in de Porsche-kleur van de 911 GT3 RS. Het handige is: je kunt hem laten uitlezen bij Volkswagen én Porsche. Dus er is altijd een dealer dichtbij wanneer ergens een controlelampje gaat branden.