Tekort aan donororganen dreigt door de komst van de zelf-rijdende auto

Er dreigt een tekort aan donororganen zodra de zelf-rijdende auto wereldwijd een succes wordt. En dat is slechts een van de gevolgen van deze revolutionaire technologie. Een Brits bedrijf heeft de voor- en nadelen van autonoom rijdende auto's in kaart gebracht.

Select Car Leasing heeft een lijst samengesteld met mogelijke gevolgen voor de samenleving, wanneer wereldwijd de auto zonder bestuurder wordt omarmd. Een van de zorgwekkendste nadelen is het gebrek aan donororganen. Van alle menselijke orgaantransplantaties in de VS is volgens de firma een vijfde afkomstig van verkeersongevallen, die in theorie aanzienlijk zouden verminderen wanneer autonome auto's zonder ongevallen door het verkeer bewegen. Sterker nog, autofabrikanten als Volvo en Toyota gaan er van uit dat het aantal verkeersslachtoffers over een paar jaar tot nul gereduceerd zal zijn. Want, zo stellen zij, de meeste ongevallen worden veroorzaakt door de mens achter het stuur.

Alcoholgebruik

Een andere onheilspellend toekomstbeeld is dat het alcoholgebruik zal stijgen wanneer het risico van rijden onder invloed tot het verleden behoort. Verder zouden alleen al miljoenen mensen hun baan als koerier verliezen. Die hele bedrijfstak zou weggevaagd kunnen worden wanneer autonome robotauto's hun plek innemen.

Auto-hacking zou ook toenemen doordat kwaadwillenden relatief eenvoudig op afstand controle kunnen krijgen over de voertuigen. En zelf-rijdende auto's kunnen zelfs het einde betekenen van populaire ochtendshows op de radio doordat veel meer mensen de trip naar hun werk doorbrengen met het kijken naar televisieschermen of het werken op hun laptops.

Menselijk leed

Het is echter niet allemaal onheil, omdat er alleen al in Groot-Brittannië 560 miljoen euro per jaar bespaard wordt op de gezondheidszorg doordat autonome voertuigen 90 procent van de verkeersongevallen voorkomen. Dat zou volgens sommige scenario's al in 2030 het geval kunnen zijn. En van nog grotere waarde voor de samenleving is natuurlijk de besparing van menselijk leed, als gevolg van minder verkeersongevallen.