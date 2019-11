Tesla Cybertruck of Ford F-150: welke pick-up is het sterkst?

Ondanks een pijnlijk voorval bij de onthulling van Tesla’s elektrische Cybertruck (de ‘onbreekbare’ ruiten sneuvelden toch), zijn volgens topman Elon Musk al zo’n 200.000 bestellingen binnen.Maar de futuristische pick-up heeft nog een lange weg te gaan wil hij de Ford-F150 verslaan. Dat is al jaren veruit de populairste pick-up in de VS en het is dé auto waarmee Tesla de Cybertruck maar al te graag wil vergelijken.

Dat blijkt ook uit een filmpje dat tijdens de voorstelling van de Cybertruck werd getoond en zich inmiddels wijd verspreidt over internet. De beelden tonen een wedstrijdje touwtrekken tussen een Tesla Cybertruck en een Ford F-150.



In de video is de Tesla duidelijk sterker dan de Ford. Maar het is de vraag of de wedstrijd eerlijk is verlopen, want van elke wagen bestaan versies met verschillend vermogen en wisselende sleepcapaciteit. Zo werd in het filmpje een Ford gebruikt met alleen achterwielaandrijving en niet met 4x4. Ook is niet uit te sluiten dat het filmpje simpelweg in scène is gezet als PR-stunt.