Tesla krijgt concurrentie van Volvo

Gezien de plannen lijkt het er vooral op dat Polestar Tesla het leven zuur wil maken. Klopt dat?

Thomas Ingenlath: ,,Onze Polestar 2 wordt een volwaardig alternatief voor de Tesla Model 3 als het gaat om technologie en prijs. Mensen zullen onze auto daarmee vergelijken, dat weet ik zeker. Maar het is beslist niet onze ambitie om Tesla om zeep te helpen. We willen alleen het aanbod aan elektrische auto’s vergroten. De consument heeft momenteel erg weinig keus: het huidige aanbod is echt armoedig. Daarom komen wij met mooie, opwindende auto’s die volledig elektrisch zijn en een volwaardig alternatief vormen voor benzine- en dieselauto’s.’’

Tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm De Polestar 1 is volgend jaar in Nederland te koop © Polestar

Heeft Tesla u geïnspireerd?

,,Beslist. Vooral als het erom gaat wat een elektrische auto allemaal mogelijk maakt. Tesla heeft de ogen geopend van veel mensen, inclusief mijzelf. Toen ik een paar jaar geleden voor het eerst met een Tesla Model S reed, verbaasde het mij dat zij hun belofte over een grote actieradius in de praktijk nakomen. Ook de enorme trekkracht van die elektromotor maakte veel emoties bij mij los. Het was een openbaring.’’



Waarom wilde Volvo een apart merk voor elektrische auto’s?

,,Als je eenmaal zo’n solide en transparant merk als Volvo hebt, dan moet je daar niet mee gaan experimenteren. Een Volvo is voor veilige, ontspannen autoritten en dat moet zo blijven. Met Polestar kunnen we pionieren, innoveren, dingen uitproberen. We hoeven geen rekening te houden met tradities of een rijke erfenis. We hoeven ons ook niet druk te maken over grote productie-aantallen of het verwachtingspatroon van loyale klanten. Bij Polestar zijn we nadrukkelijk op zoek naar de meer uitdagende manier van autorijden. En we durven risico’s te nemen met nieuwe technologie. Het is soms echt beter om merken gescheiden te houden. Je kunt de Franse en Italiaanse keuken ook beter niet met elkaar mengen.’’

U hebt besloten dat Nederland een van de zes belangrijkste landen wordt waarop Polestar zich richt. Waaraan hebben wij die eer te danken?

,,Omdat elektrisch rijden in Nederland breed in de samenleving wordt omarmd. Het is een land waar elektrische auto’s heel belangrijk worden. De Nederlandse overheid ondersteunt het en er zijn bij jullie al heel veel laadpalen. Dat is een sleutel voor succes. Het kan heel snel gaan met de opkomst van nieuwe technologie. Kijk maar eens hoe snel destijds de mobiele telefoon is geïntegreerd in de samenleving.’’

Tot nu toe zijn elektrische auto’s nog steeds flink duurder dan benzine- en dieselauto’s. Wanneer komt daar verandering in, denkt u?

,,Het is de vraag of door de massaproductie van elektrische auto’s de prijs van batterijen zal dalen of, door de toenemende vraag, juist zal stijgen. Aan de andere kant: de geschiedenis heeft geleerd dat met de verdere ontwikkeling van nieuwe technologie, de prijzen dalen.



,,Een elektrische auto is inderdaad nog steeds duurder, maar wij denken dat probleem gedeeltelijk op te lossen door onze auto’s niet te verkopen, maar in de vorm van een abonnement aan te bieden, zoals bij private lease. Dan hoeven mensen geen enorme investering te doen in een nieuwe auto en hoeven ze zich ook geen zorgen te maken over de restwaarde.’’

Met deze modellen komt Polestar



De eerste productieauto van Polestar, de Polestar 1, is medio volgend jaar in Nederland te koop. Het wordt een 600 pk sterke tweedeurs 2+2 hybride coupé. De elektrische actieradius bedraagt 150 kilometer: de grootste van alle hybride auto's op de markt. Ook de trekkracht van 1.000 Nm (koppel) is indrukwekkend. De Polestar 1 is ’s werelds eerste auto die uitgerust is met de volledig nieuwe ondersteltechnologie Öhlins Continuously Controlled Electronic Suspension. De carrosserie van koolstofvezel zorgt voor een relatief laag gewicht, een 45 procent grotere torsiestijfheid en een lager zwaartepunt. De Polestar 1 krijgt begin 2020 al gezelschap van een tweede, compacter model: de Polestar 2. Dit zal de eerste volledig elektrische auto van de Volvo Car Group zijn en de eerste van in totaal vijf volledig elektrische Polestar- en Volvo-modellen die tussen 2019 en 2021 worden geïntroduceerd. De Polestar 2 gaat de concurrentie aan met de Tesla Model 3 en wordt in grotere aantallen geproduceerd dan de Polestar 1. Daarna volgt de volledig elektrische Polestar 3: de eerste SUV van het merk.

Alles gaat straks online

Het samenstellen en bestellen van een Polestar gebeurt straks online, via de website of app. Omdat de verwachting is dat klanten desondanks de auto ook in het echt willen zien, opent het merk over de hele wereld zogeheten Polestar Spaces. Deze zelfstandige showrooms maken geen deel uit van bestaande Volvo-dealerbedrijven. Polestar breekt dus net als Tesla met het traditionele eigendomsmodel van auto’s.

De Polestar-modellen zijn volledig online te bestellen op basis van een abonnementsvorm van twee of drie jaar. In het maandtarief zijn alle kosten inbegrepen. Een aanbetaling is niet nodig. Het all-inclusive abonnement omvat onder meer haal- en brengservice voor onderhoud en de mogelijkheid om ook van andere Polestar- en Volvo-modellen gebruik te maken. Met de Phone-As-Key-technologie kan de klant via de smartphone een virtuele sleutel overhandigen aan een andere gebruiker. Die sleutel geeft desgewenst ook toegang tot een groot aantal andere functies die op afroep beschikbaar zijn.

Investering van meer dan een half miljard

De toekomst is elektrisch, meent Volvo. Eerder al kondigde het Zweedse merk aan definitief te stoppen met diesel: vanaf volgend jaar zal elke nieuwe Volvo beschikbaar zijn met een elektromotor. Daarom ook investeren Volvo Cars en diens Chinese eigenaar Zhejiang Geely Holding Group € 640 miljoen om de eerste fase van de ontwikkeling van Polestar te ondersteunen. Uiteindelijk moet het een zelfstandig merk worden. De eerste productieauto, de Polestar 1, wordt gebouwd in een gloednieuwe fabriek in Chengdu, China. Dankzij de eigen fabriek wordt het mogelijk om in relatief korte tijd meerdere modellen op de markt te brengen. Verder profiteert Polestar als dochter van Volvo van gedeelde kosten voor ontwikkeling en inkoop van grondstoffen en onderdelen.

Volledig scherm Thomas Ingenlath © Polestar Voormalig designchef wordt ceo

Opmerkelijk genoeg is de directeur van het nieuwe automerk Polestar de voormalige designchef van Volvo. De Duitser Thomas Ingenlath (1964), die ook jarenlang als designer bij de Volkswagen Groep werkte, leidde de afgelopen jaren het ontwerp van succesvolle Volvo’s, zoals de huidige generatie XC90, XC60 en V90. Maar nu is Ingenlath ineens directeur van een automerk en dat baart opzien in de auto-industrie. Volgens Inglenath is het echter helemaal niet onlogisch om juist een creatieve geest de leiding te geven over een automerk in wording: ,,Ik was van begin af aan al betrokken bij de totstandkoming van het merk Polestar. We hebben er lang over gebrainstormd wat voor merk het zou moeten zijn. Het merk zat dus in mijn hoofd en in mijn hart. Vervolgens kreeg ik de kans om de plannen te realiseren, en die kans moet je niet laten liggen.

,,Ik vind het helemaal niet gek dat een designer CEO wordt. Tegenwoordig wordt een designchef betrokken bij alle zakelijke en commerciële beslissingen en de koers van het bedrijf. Bovendien werk ik met een team waarin alle kennis en ervaring over tal van onderwerpen aanwezig zijn.''