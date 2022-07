Tesla krijgt eigen toegangspoort bij grens met Mexico

De nieuwe doorgang past niet helemaal bij het beeld dat CEO Elon Musk schetst over zijn merk als Amerikaanse firma met modellen die worden gemaakt met voornamelijk lokale onderdelen. Toch is het niet onlogisch dat het merk voor een deel onderdelen gebruik van buitenlandse leveranciers.

Volgens Bloomberg is de grensovergang waar de exclusieve Tesla-grenspoort komt een van de minder gebruikte oversteekplaatsen langs de Mexicaanse grens, waarbij de gemiddelde wachttijd voor vrachtwagens op de drukste tijden slechts ongeveer 20 minuten is. Toch is het openen van een speciale rijstrook zeker een manier voor Nuevo León om investeringen in zijn autoleveranciers te stimuleren.

‘Misschien later ook andere bedrijven’

Ivan Rivas, de minister van Economische Zaken van Nuevo León ziet niets verkeerds in de deal met Tesla. ,,We wilden een grensovergang die veel sneller en efficiënter is voor Tesla”, zo zei hij tegen persbureau Bloomberg. ,,Misschien komt er in de toekomst ook een exclusieve baan voor andere bedrijven.”

Bloomberg kon geen details krijgen van Tesla of de staat Nuevo León op de vraag of Tesla de staat iets heeft gegeven in ruil voor zijn nieuwe expresstrook, of details over de exacte gebruiksregels voor de rijstrook. Zeker is in ieder geval dat eigenaren van een Tesla geen gebruik mogen maken van de grensovergang.

