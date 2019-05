Tesla Model S vliegt in brand in garage

Volgens een woordvoerder bij Tesla is er voorlopig geen aanwijzing dat de brand werd veroorzaakt door problemen met het voertuig. ,,Tesla-auto’s hebben gemiddeld tien keer minder kans om vlam te vatten dan benzinewagens’’, aldus de woordvoerder. ,,In dit geval hebben we geen informatie ontvangen die erop wijst dat het vuur het gevolg was van problemen met de wagen zelf. We zijn er echter van overtuigd dat zelfs tien keer minder kans op brand voor elektrische voertuigen te veel is en we willen zo dicht mogelijk bij nul komen.’’