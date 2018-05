Tesla op automatische piloot klapt in Californië bovenop politiewagen

Na de crash tegen de brandweerwagen deed Teslabaas Elon Musk op Twitter zijn beklag. Musk: 'Het is betreurenswaardig dat de 40.000 mensen die jaarlijks omkomen bij auto-ongelukken nauwelijks aandacht krijgen, maar dat een gebroken enkel bij een crash met een Tesla de voorpagina’s haalt.'



Hij benadrukt dat het ‘wonderbaarlijk’ is dat een bestuurder aan de crash met een Model S tegen een brandweerauto alleen een gebroken enkel overhoudt. Volgens Musk eindigt een aanrijding met ruim 90 kilometer per uur doorgaans in zware verwondingen of, erger nog, de dood. Of de wagen in Utah daadwerkelijk alleen reed, wordt nog onderzocht.