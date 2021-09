Tesla-rijder mogelijk veroordeeld voor vluchtmisdrijf op basis van camerabeelden eigen auto

Tesla laat weten dat de bedrijfsserver over het algemeen geen opnames van de vele camera's in de auto opslaat, behalve wanneer het gaat om gebeurtenissen waarbij de veiligheid in het geding is. In dat geval worden de beelden wel bewaard. Er zijn nog meer uitzonderingen, bijvoorbeeld als de klant uitdrukkelijk akkoord gaat met de gegevensopslag. Tesla stelt de verkregen data zonder voorbehoud ter beschikking aan opsporingsinstanties. Soms worden daardoor ook bestuurders vrijgesproken van een verkeersongeval.