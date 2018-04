Tesla-rijder zet autopilot aan en kruipt op bijrijdersstoel

Volgens de BBC reed Bhavesh Patel met zo’n 60 kilometer per uur op een autoweg ten noordwesten van Londen. Hij zette de automatische piloot van zijn Tesla S 60 aan en ging op de bijrijdersstoel zitten (in Engeland aan de linkerkant). Volgens de makers van de elektrische auto is het de bedoeling dat automobilisten ook zelf achter het stuur blijven zitten.



Daar dacht de 39-jarige Brit dus anders over. Het filmpje van zijn Tesla-stunt verscheen op sociale media voordat de politie er lucht van kreeg. In zijn verhoor zei de bestuurder dat het inderdaad ‘gekkigheid’ was wat hij deed, maar dat zijn auto nu eenmaal in staat is tot ‘iets geweldigs’. Patel vond dat hij pech had dat hij gepakt werd.