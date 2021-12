Tesla schakelt gamen in rijdende auto uit, na zorgen over verkeersveiligheid

Tesla gaat de mogelijkheid om te gamen in rijdende auto's uitschakelen, op last van de Amerikaanse toezichthouder voor verkeersveiligheid NHTSA. Die kondigde woensdag een onderzoek aan naar vermeende veiligheidsrisico's door deze functie.

In zo'n 580.000 Tesla’s die vanaf 2017 zijn verkocht konden sinds vorig jaar tijdens het rijden games worden gespeeld op het grote, centrale touchscreen. Volgens de NHTSA is door die functie, genaamd Passenger Play, de kans op ongelukken groter, omdat de bestuurder erdoor kan worden afgeleid.

Tesla heeft de NHTSA nu laten weten dat een software-update de functie zal vergrendelen zodat deze onbruikbaar is wanneer het voertuig in beweging is. Of de wijziging ook gevolgen heeft voor Tesla’s buiten de VS is nog niet duidelijk. Het bedrijf is zelf nog niet met een verklaring naar buiten gekomen.

Ook Mercedes wil meer vermaak in de auto

Eerder riep Mercedes-moeder Daimler al verschillende auto’s terug naar de garage in de VS omdat het voorin de auto tijdens het rijden mogelijk was om tv te kijken of te internetten via het infotainmentsysteem. Dat is in bijvoorbeeld de nieuwe Mercedes EQS minder gevaarlijk dan in een Tesla, om die auto een apart beeldscherm voor de neus van de bijrijder heeft.

Het op deze manier gebruiken van zo'n scherm is op dit moment - ook in Europa - verboden. Mercedes-Benz wil het aparte scherm door een technische aanpassing uit het blikveld van de bestuurder halen en hoopt dat de Europese autoriteiten na die aanpassing volgend jaar het film of tv kijken alsnog zullen toestaan.

