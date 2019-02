Tesla verlaagt opnieuw prijzen Model 3

Dat is nog altijd niet de beloofde 35.000 waarvoor veel mensen op voorhand hadden ingetekend, maar ook in de VS zijn er financiële voordelen, waardoor de auto volgens Tesla dat bedrag toch aardig benadert. Elon Musk is permanent bezig om te proberen kostenbesparingen te vinden. Eerder dit jaar meldde Tesla ook al kosten te besparen door 7 procent van de voltijdsbanen te schrappen.

Al met al is de Model 3 nu 3.100 dollar goedkoper dan een maand geleden. Of de prijsdaling ook snel merkbaar is in Europa, is nog niet zeker. Volgens Elon Musk betekent een btw-tarief van 20 procent en importtarieven van 10 procent dat een Tesla in Europa zo'n 30 procent duurder is. Tesla verlaagde de prijzen voor alle modellen van het concern. Dit onder meer om een verlaging van de financiële voordelen vanuit de Amerikaanse overheid te compenseren.