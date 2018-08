Tesla verliest 11.000 euro per verkochte auto

De wetenschapper onderzocht hoe groot de marge op elke verkochte auto is. Het Oostenrijkse blad Industriemagazin publiceerde cijfers waaruit blijkt dat Ferrari ruim € 69.000 winst maakt per verkocht voertuig. Daarmee heeft het een enorme voorsprong op nummer twee: Porsche. De winstmarge van dat bedrijf ligt met € 17.000 op hetzelfde niveau als vorig jaar.

Maserati maakt 5.000 euro winst per auto en BMW, Mercedes en Audi gemiddeld zo’n € 3.000 per auto. Volvo zit daar net onder. Jaguar Land-Rover is hekkensluiter met slechts € 800 per auto. Grote verliezers zijn Tesla met een verlies van € 11.000 op elke geleverde auto. Bentley zelfs € 17.000. Bij Bentley wordt echter fors geïnvesteerd in elektrische aandrijving en die kosten drukken zwaar op de winstmarges. De cijfers zijn gebaseerd op de resultaten van de eerste zes maanden van dit jaar.