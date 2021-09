Tesla vernedert Porsche op de Nürburgring

Van 0 tot 100 in 2,5 seconden: Tesla is nu sneller dan Bugatti dankzij ‘standje jachtluipaard’

Het EV-record van Porsche werd verreden met een Taycan Turbo, die in 2019 een tijd van 7:42,3 neerzette op het parcours van 20,6 km. Volgens Musk was de Model S Plaid die voor de recordrun werd gebruikt volledig ongewijzigd en rechtstreeks van de fabriek afkomstig.

Bittere pil voor Porsche

Een absolute recordtijd is het echter niet, want een handvol auto's met benzinemotor is nog altijd sneller dan de Tesla. De Mercedes-AMG GT 63 S bijvoorbeeld, met een rondetijd van 7:23.009, evenals de Jaguar XE SV Project 8 die 7:18.361 deed over een rondje. Ook de Porsche Panamera Turbo reed vorig jaar een snellere tijd dan de Tesla Model S Plaid.