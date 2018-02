Tesla verslaat Mercedes en BMW in de topklasse

Voor het eerst in de geschiedenis zijn de Duitse autofabrikanten verslagen in de topklasse. Vorig jaar werd de Tesla Model S in Europa meer verkocht dan de Mercedes S-Klasse, BMW 7 Serie en Audi A8.

Hiermee komt een einde aan de dominantie van de Duitse autofabrikanten in de hoogste prijsklasse, waar de luxueuze limousines vooral verkocht worden aan directieleden, staatshoofden en andere vips. In de afgelopen decennia waren Mercedes, BMW en Audi hier heer en meester.

Dat de Duitse industrie nu verslagen is door het Amerikaanse Tesla, moet een pijnlijke nederlaag zijn. Immers, juist de topmodellen in deze klasse dragen bij aan het imago van een merk. Een vlaggenschip als de S-Klasse of 7 Serie heeft altijd de nieuwste innovaties aan boord en biedt het beste van het beste van wat een merk in huis heeft.

Tesla verkocht in 2017 in Europa 16.132 exemplaren van de Model S. Dat betekent een stijging van 30 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Mercedes boekte met zijn S-Klasse slechts 3 procent groei en stokte bij een aantal van 13.359. BMW's topmodel, de 7 Serie, moest zelfs een forse daling van 13 procent incasseren en kwam niet hoger dan 11.735 auto's. Audi is met de A8 altijd al een van de kleinere spelers geweest in dit marktsegment.