Test: BMW iX schiet tekort voor elektrische auto in de topklasse

BMW iX xDrive 40 (326 pk/240 kW), vanaf €87.330

Wie de BMW’s van de afgelopen decennia kent, zal allereerst moeten wennen aan het opzienbarende, op de toekomst gerichte design van de iX. Hij oogt in alles futuristisch en de motorkap kan niet eens open. Met een tegenvaller als gevolg: geen extra bergruimte voorin deze elektrische auto.

Toegegeven, de iX heeft veel innovatieve technologie aan boord. Zoals 5G, de mogelijkheid om een selfie te maken van de inzittenden en een arsenaal aan sensoren voor de veiligheid en semi-autonoom rijden: maximaal vijf camera’s, vijf radars en twaalf ultrasone sensoren. Ook kunstmatige intelligentie is alom aanwezig, vooral in de spraakbediening. Maar daarbij valt tegen dat de computer vaak niet begrijpt wat je zegt.

Een andere tegenvaller is het zitcomfort. De leren stoelen zitten hard en ook de hoofdsteunen voelen onprettig hard aan. Bovendien zijn de stoelzittingen niet in lengte verstelbaar, wat in andere BMW’s wel het geval is. De bagageruimte (500 liter) is niet groot voor een auto van dit formaat. En over dat formaat gesproken: erg onhandig is de enorme draaicirkel van 12,8 meter.

De elektromotoren maken deze iX snel genoeg en bezorgen hem vierwielaandrijving. BMW claimt bij dit ‘instapmodel’ een rijbereik van 416 kilometer, onder ideale omstandigheden. Tijdens deze test was het zo’n 330 kilometer: echt te weinig voor een elektrische auto in de topklasse. Bovendien laadt hij minder snel op dan sommige concurrenten, die met 800 volt-techniek pronken, terwijl de iX het nog met 400 volt moet doen.

Het goede nieuws is dat de iX strak stuurt en stevig op de weg ligt, zoals het een echte BMW betaamt. Maar zijn veercomfort valt tegen. Zonder (optionele) luchtvering krijg je een te stug verende auto, waardoor de inzittenden ook te vaak heen en weer worden geschud.

Plus

+ Innovatief design.

+ Prima wegligging.

+ Vernieuwende technologie.

+ Snel en krachtig.



Min

- Onhandige draaicirkel.

- Wiebelkont: te stugge vering.

- Magere prestaties accupakket.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

Deze BMW iX toont zich hier en daar echt wel hightech en rijdt goed. Maar hij laadt minder snel op dan sommige concurrenten en komt met een volle batterijlading minder ver. Ook vallen het comfort en de draaicirkel tegen.

Extra testnotities

Binnenin zien we een strak interieur met een minimum aan knoppen en bovenop het dashboard prijkt een groot, gebogen aanraakscherm.

In een poging chic te willen zijn, is de bekende ronde bedieningsknop voor het infotainment in een soort van Swarovski-kristal uitgevoerd en hetzelfde geldt voor de knoppen van de stoelverstelling. Hier balanceert BMW op de grens van kunst en kitsch. Ook het hout van het bedieningspaneel tussen de voorstoelen valt op.

Op de achterbank heb je genoeg beenruimte, maar met de wielbasis van 3 meter hadden we toch nog meer verwacht.

De motorkap kan dus niet open, maar je kunt daar wel op het merklogo drukken: dan opent een klepje om de vulopening voor de ruitenwisservloeistof te bereiken.

Alhoewel de Tesla Model X ze al voorging, lijkt de auto-industrie momenteel een reuzenstap te maken met revolutionair design. Neem de BMW iX, Hyundai Ioniq5, Kia EV6 en Mercedes EQS. Dit zijn echte auto’s van de 21ste eeuw, die je decennia geleden in sciencefiction als toekomstbeeld geschetst zag.

Door de studio van Hollywood-componist Hans Zimmer gecreëerde geluiden geven de iX veel karakter. In plaats van parkeerpiepers hoor je in deze auto geluiden alsof er een ruimteschip aan het manoeuvreren is. Ook als je gas geeft, waan je je in een aflevering van Star Trek.

De van BMW bekende ‘nieren’ in de neus waren vroeger vooral bedoeld voor de koeling van de motor. Maar nu vormen ze een een dicht paneel waarachter radars en camera’s schuilen. Om ze ook bij slecht weer goed te laten functioneren wordt het middelste deel verwarmd, terwijl op de nieren zelfs een ‘zelfhelende’ coating is aangebracht: mocht er schade ontstaan door bijvoorbeeld steenslag, dan hoef je alleen een föhn op de kras te richten om het paneel in z’n oorspronkelijke staat te herstellen.

De iX is een mastodont op de weg. Geen wonder dat hij zo’n enorme draaicirkel van 12,8 meter heeft. Bij het parkeren of ‘straatje keren’ heb je daar al gauw last van. Ter vergelijking: de draaicirkel van de nota bene 27 centimeter langere concurrent Mercedes EQS bedraagt slechts 10,9 meter.

BMW zegt dat de totale CO2-voetafdruk van de iX met zo’n 45 procent is verlaagd, in vergelijking met een X5 met verbrandingsmotor.

De portieren kun je van binnenuit met een drukknop openen. Wie liever aan een portiergreep trekt, vindt ook die nog steeds in deze auto, zij het enigszins verstopt onder de armsteun.

Bijzonder: je kunt niet alleen de stoelen en het stuur verwarmen, maar ook de armleuningen en het paneel tussen de stoelen. Hoe warm wil je het hebben?

Eigenlijk had dit ook de vrijwel volledig zelfrijdende auto van BMW moeten zijn. Althans, zo werd hij enkele jaren geleden aangekondigd. Maar hoewel de iX gedeeltelijk autonoom kan rijden, zoals vrijwel alle andere concurrenten in deze prijsklasse, lijkt de echte robotauto toch nog ver weg.

Er is op dit moment keuze uit de xDrive 40 en de xDrive 50. Hoe hoger het getal, hoe hoger het vermogen en hoe groter de accu. Wie voor minimaal 87.330 euro de iX 40 kiest, krijgt een accu met een netto inhoud van 71 kilowattuur en een rijbereik van 416 kilometer. De twee elektromotoren in deze versie leveren samen een vermogen van 326 pk (240 kW), goed voor een 0-100 km/u-sprint van 6,1 seconden en een topsnelheid van 200 km/u. Met het flinke pakket aan opties in de testauto loopt de prijs op tot €112.650.

Wie technisch gezien meer wil, komt terecht bij de aanzienlijk duurdere iX 50 (vanaf 107.539 euro) met een grotere accu van ruim 105 kWh. Daarmee bereik je 618 kilometer, volgens de brochure. Het systeemvermogen bedraagt hier 385 kilowatt (523 pk) en voor de sprint 0-100 km/u heeft deze versie 4,6 seconden nodig. Deze topversie laadt ook sneller, met maximaal 200 kW, terwijl de instapversie niet verder komt dan 150 kW. Maar sowieso is elke iX bij het opladen trager dan bijvoorbeeld een Tesla Model Y, die met 250 kW kan snelladen. Ook bijvoorbeeld Kia, Hyundai, Audi en Porsche doen het sneller dan deze BMW, dankzij hun 800 volt-boordnet.

BMW geeft 3 jaar garantie en 4 jaar gratis onderhoud op de iX.

Bekijk hier de prijzen & specificaties van alle BMX iX-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

