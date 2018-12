Test BMW X5: royale reus dijt verder uit

AutotestGrote auto’s zijn geliefd en dus groeide ook de BMW X5 naar alle kanten. Het model behoort al bijna twintig jaar tot de best rijdende auto’s in zijn klasse.

BMW X5 xDrive 30d euro 90.983

De nieuwe BMW X5 oogt reusachtig en dat is goed, want klanten willen steeds grotere auto’s. Ter indicatie: de huidige X3 is nu groter dan de eerste generatie X5 uit 1999. En dan komen er ook nog een X7 en X8. De grootte van de X5 zit voor een deel in de extreme koetshoogte. Zelfs inzittenden met een lengte van twee meter houden nog 20 centimeter hoofdruimte over – ook met de stoel in de hoogste stand. Waarom BMW heeft gekozen voor zoveel loze ruimte is niet bekend: een iets lagere daklijn leidt immers tot een gunstiger verbruik.

Toch is de X5 in dieselvorm geen echte zuiplap. De auto weegt 2.085 kilogram en dat is niet extreem zwaar. Mede daardoor blijft het gemiddelde testverbruik hangen rond de 1 op 11,5. Helaas ligt het omslagpunt voor dit soort dieselauto’s steeds hoger. Dankzij het enorme koppel voelt de X5 meestentijds gewoon snel aan. Veel meer dan 265 pk en een koppel van 620 Newtonmeter heb je in onze ogen gewoon niet nodig. De motor klinkt alleen als een dieselmotor wanneer deze koud is. Heb je een hekel aan dat nagelende geluid? Druk dan op de sportknop, waarna deze SUV als een achtcilinder benzinemotor klinkt.

Hoogwaardig

Het nieuwe BMW-interieur van de X5 is hoogwaardig en functioneel. Het zit bijvoorbeeld ook in de veel duurdere nieuwe 8 Serie. De geluidsinstallatie is top: geen resonanties en een kraakhelder geluid tot de pijngrens van je trommelvliezen is bereikt. Wel balanceert de aankleding op de grens van kunst & kitsch. De draai- en drukknoppen zijn voorzien van Swarovski-achtig kristal, evenals de pookknop in de middenconsole. De stoelen zitten geweldig, een fijne zitpositie is snel gevonden en door de hoge zitpositie kijk je goed over het overige verkeer heen.

Plus

+ Zeer verfijnd en comfortabel onderstel

+ Ruime en ruim ogende cabine

+ Zeer veel helpende elektronica

Min

- Karikaturale grille en achterlichten

- Bijna te groot voor in de stad

- Meer dan 200 euro wegenbelasting per maand

Eindcijfer: 8,5

CONCLUSIE

De BMW X5 stuurt goed en helt nauwelijks over in de bochten. Zelfs in de sportstand blijft de auto goedmoedig hobbels en bobbels opslokken. Het gewicht doet zich pas gelden in lange bochten op hoge snelheid en wanneer je plotseling moet remmen. De X5 blijft een van de meest verfijnde en best rijdende SUV’s in zijn klasse.

Extra testnotities:

De X5 wordt gebouwd in de VS en lijkt ook gemaakt voor de Amerikaanse markt. Hij is in ieder geval in alle richtingen gegroeid. In de lengte komt er 3,6 centimeter bij, in de hoogte 1,9 centimeter en in de breedte 6,6 centimeter.

Achterin heeft de 4,2 centimeter grotere wielbasis gezorgd voor veel extra beenruimte. De buitenste plaatsen op de achterbank zijn comfortabel, maar in het midden blijft de rugleuning ietwat hard.

De auto is voorzien van enorme achterlichten en een grille die ook steeds karikaturaler begint te ogen. Wanneer je het logo wegdenkt, doet de achterkant meer denken aan een Hyundai dan aan een BMW.

Opvallend is dat de ramen uiterst traag openen en sluiten. Dat is hinderlijk wanneer je een kaartje moet trekken voor een parkeergarage, of snel even iemand iets wilt naroepen. De reden hiervoor is ons niet bekend, maar het kan te maken hebben met het enorme oppervlak van de ramen.

De X5 is hoog en je zit ook hoog. Daardoor krijg je soms het gevoel ‘op de bok’ te zitten en dat is prettig op de snelweg, maar in de bergen wil je iets meer sportiviteit en dus ook een lagere zitpositie. Helaas blijft de auto altijd ‘hoog’ voelen, hoe laag je ‘m ook zet.

De BMW X5 concurreert met de Mercedes GLE en de nieuwe Lexus RX450L, maar ook met de getalenteerde Volvo XC90 en Land Rover Discovery. Kortom: keuze te over. Toch is de X5 nog altijd een van de beste auto’s in deze klasse.

De X5 heeft een nette 645 liter bagageruimte. Die wordt uitgebreid tot 1.860 liter met omgeklapte stoelen. De achterklep bestaat uit twee delen, die elektrisch openen en sluiten. BMW zegt dat ze deze variant hebben aangehouden wegens positieve feedback van klanten. Opvallend, want Land Rover nam met de huidige Discovery juist afscheid van deze optie.

De onderste klep is handig om op te zitten en kan tot drie volwassenen dragen, maar bemoeilijkt wel de toegang tot de bagageruimte. Het geheel kan ook handenvrij worden bediend, door met je voet onder de bumper te bewegen.

Er zijn voorlopig drie motoren beschikbaar: de diesels 30d en 50d, en de 40i op benzine. Alle motoren zijn uitgerust met een partikelfilter. Ze komen standaard met een automatische versnellingsbak en met vierwielaandrijving.

De van BMW bekende boterzachte en alerte achttrapsautomaat van ZF blijft de beste in zijn soort. De X5 accelereert mede dankzij deze bak van 0-100 km/u in 6,5 seconden. De topsnelheid is 230 km/u.

Het sportief ogende instrumentarium is ons niet duidelijk en overzichtelijk genoeg. Het had qua lay-out beter gepast in een racewagen dan in een ‘people mover’ als de X5.

De BMW kan zich helemaal zelfstandig inparkeren, maar kan nu ook de laatste 80 afgelegde meters onthouden. Hij kan zo bijvoorbeeld in zijn achteruit automatisch uit een smalle garage manoeuvreren doordat hij weet hoe je er bent ingereden. De bestuurder moet zich wel in de auto bevinden.

Omdat echte sperdiffentiëlen ontbreken, is de X5 in het terrein geen partij voor de Range Rovers van deze wereld, maar als totaalpakket is de auto zeer geslaagd. Op de snelweg heb je niet veel meer nodig dan deze motor.

Onze testauto is te koop vanaf 90.983 euro. Dankzij een hele rits opties kost ons exemplaar maar liefst 131.434 euro.

