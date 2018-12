Test Fiat 500X: meer mans met drie cilinders

Fiat 500X 1.0 (120 pk) Opening Edition, vanaf 25.395

De 500X is de grote SUV-variant van de ‘kleine’ retro-500, waarmee Fiat al jaren veel succes heeft. Vergeleken met de kleine 500 is de 500X veel meer een gezinsauto. Niet alleen omdat hij vijfdeurs is, maar ook doordat hij veel meer ruimte biedt.

In Duits onderzoek werd deze Fiat onlangs nog eens bejubeld als een van de meest betrouwbare auto’s van dit moment. En karakter heeft de 500X meer dan genoeg. Met zijn trendy, kleurrijke aankleding en vele mogelijkheden om hem naar persoonlijke smaak aan te passen treedt hij in de voetsporen van Mini. Maar bovenal is dit natuurlijk de Fiat-variant van de Jeep Renegade. Zij hebben dezelfde technische basis, maar zijn op het oog zijn totaal verschillende auto’s.

Zitruimte

Je zit prettig hoog achter het stuur in de 500X, op fijne stoelen die goede steun geven. Ook achterin is er veel zitruimte. Maar het is onvergeeflijk dat Fiat in de basisuitrusting op de veiligheid bezuinigt door een derde hoofdsteun weg te laten. Al even kwalijk: een automatisch noodremsysteem is niet eens leverbaar.

De afwerking is dik in orde: bedieningsknoppen voelen prettig aan en alles zit op een logische plek. Het infotainment is bij de tijd met een 7 inch scherm en de mogelijkheid om er smartphones aan te koppelen.

De nieuwe driecilinder met turbo (120 pk, testverbruik 1 op 13,5) kan de auto makkelijk aan. Hij rijdt er vlot mee. Het motorgeluid zou iets minder mogen, maar is gelukkig niet zo erg als bij de voorganger, die een tweecilinder was.

Aan het onderstel valt nog wel wat te verbeteren. Dat reageert soms te stug op oneffenheden. Aan de andere kant blijkt de 500X op lange ritten comfortabel genoeg en in het weggedrag is hij verrassend koersvast. Bovendien stuurt hij aangenaam scherp en dat leidt alles bij elkaar tot veel rijplezier.

PLUS

Comfortabele zit

Praktisch en ruim

Prima motorprestaties

Voorbeeldig weggedrag

Veel karakter

MIN

Geen automatisch noodremsysteem

Derde hoofdsteun achter niet standaard

Onvoldoende flexibiliteit onderstel

EINDCIJFER 7,6

CONCLUSIE

De 500 X is een van de meest onderschatte auto’s van dit moment. Hij is ruim, je zit er heerlijk in en zijn kwaliteit is bewezen. Met de nieuwe driecilinder motor en het vernieuwde infotainment is hij helemaal bij de tijd, maar dat geldt niet voor de veiligheidsuitrusting.

EXTRA TESTNOTITIES

In Nederland wordt de 500X momenteel geleverd met drie jaar garantie: meer dan de meeste merken bieden.

Naast de hier geteste 1,0 liter driecilinder 120 pk is ook een 1,3 liter driecilinder met 150 pk leverbaar.

De daklijn loopt naar de achterzijde flink af: deze coupé-look staat de 500X erg goed en maakt hem net even wat spannender dan menig concurrent in deze klasse.

De geteste auto weegt 1.320 kilo en dat is nadelig voor de wegenbelasting.

Met een inhoud van 350 liter voldoet de bagageruimte aan de norm in deze klasse.

Verrassend én handig: twee dashboardkastjes.

Ook handig: de integratie van tankdop- en klep.

TomTom voorziet deze Fiat van betrouwbare en actuele verkeersinformatie.

Achterin de 500X zit je nog hoger dan voorin: ideaal voor kleine kinderen.

De vernieuwde 500X wordt momenteel alleen geleverd als Opening Edition, vanaf €25.395. De geteste versie is de extra rijk uitgeruste City Cross en die kost €26.995. Hij heeft standaard mistlampen met bochtverlichting, 17 inch lichtmetalen wielen, dakrails, middenarmsteun voor, automatische klimaatregeling, dubbele laadvloer, titanium-kleurige bumpers, een automatisch dimmende binnenspiegel, hoogteverstelling van de bijrijdersstoel, derde hoofdsteun op de achterbank, regen- en lichtsensor, elektrisch verstelbare lendensteun in de bestuurdersstoel, vloermatten, met leer beklede pookknop en een radiografische contactsleutel.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

