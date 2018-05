Test Ford Ecosport: vreemde eend in de bijt

AutotestDe Ford Ecosport was eerst en vooral voor de Zuid-Amerikaanse markt bedoeld. De nieuwste versie wordt ook in Roemenië geproduceerd en moet de Europese automobilist meer aanspreken.

Ford Ecosport 1.0 (125 pk) vanaf €23.700

De vernieuwde Ecosport vertoont meer dan voorheen het familiegezicht dat we kennen van bijvoorbeeld de Ford Kuga. Gebleven is de eigenwijze achterdeur: een erfenis van zijn Zuid-Amerikaanse herkomst, want oorspronkelijk bedoeld om er een reservewiel aan te bevestigen. Lekker eigenwijs zo’n naar opzij openzwaaiend achterportier, maar in de praktijk niet handig. Je moet altijd voldoende ruimte achter de auto hebben om enigszins toegang tot de laadruimte te krijgen. Bovendien is het ding onhandig zwaar.

Binnenin de vernieuwde Ecosport blijkt de kwaliteit er flink vooruit is gegaan. Er zijn betere materialen toegepast en de aantrekkelijke vormgeving doet met zijn grote, vrijstaande beeldscherm denken aan de Fiesta. Als het gaat om de veiligheid blijft de Ecosport daar echter bij achter. Een automatisch noodremsysteem is niet leverbaar en hetzelfde geldt voor rijstrookbewaking of adaptieve cruisecontrol. Daarentegen zijn weer wel dodehoekbewaking en een achteruitrij-radar leverbaar. Het infotainment is bij de tijd, met koppelingsmogelijkheden voor smartphones, maar de navigatiekaarten hebben dringend een update nodig.

Handgrepen

Op de achterbank is voldoende zitruimte. Opmerkelijk in het interieur zijn verder het flinke aantal handgrepen aan het plafond, waar passagiers zich aan vast kunnen houden. Handig in het gebruik is de in de tankklep geïntegreerde dop. De laadvloer is in hoogte verstelbaar. De bagageruimte overtreft met maximaal 334 liter de concurrentie niet, maar is wel voldoende voor deze klasse.

Technisch profiteert de Ecosport van al het goede van de Fiesta. De 125 pk sterke driecilinder motor (testverbruik 1 op 12,7) heeft genoeg pit om hem vlot vooruit te helpen. En de zesversnellingsbak schakelt fijn. Deze Ford stuurt ook goed. Door het sportief afgestelde ST-onderstel van de geteste versie komt het koetswerk te gauw in beweging en ook het veercomfort lijdt eronder. Die ST-versie is voor het eerst leverbaar bij de Ecosport, maar het is verstandiger om hem te laten staan.

PLUS

Fijne aandrijflijn. Hoge instap. Eigentijds infotainment.

MIN

Onhandige achterdeur. Geen automatisch remsysteem.

EINDCIJFER

6,6

CONCLUSIE

De Ford Ecosport rijdt goed en heeft een prima aandrijflijn. Hij biedt ook voldoende zitruimte. Maar ronduit onhandig is zijn achterdeur-constructie en hij mist een automatisch noodremsysteem.

EXTRA TESTNOTITIES

Pikant detail: de Ecosport wordt in Romenië gebouwd. En laat daar nou ook één van zijn grootste concurrenten vandaan komen: de Dacia Duster.

De nog maar net verschenen Ecosport krijgt binnekort concurrentie in eigen huis met de gloednieuwe Fiesta Active: een crossover-achtige versie op basis van Fords bestseller. De Ecosport is echter net wat meer SUV.

Het Sync 3 navigatie- en infotainmentsysteem van Ford wacht nog steeds op een ingrijpende update, die al sinds vorig jaar meermalen is aangekondigd, maar nog steeds niet is gerealiseerd. Het gevolg: ook de kaarten in dit gloednieuwe Ford-model stammen uit 2015.

Twee usb-aansluitingen onderin het dashboard: waarom niet één naar de achterbank verplaatst? Daar zitten vaak de kinderen, die als eerste met een lege smartphone of iPad worden geconfronteerd. Schrale troost: zij beschikken over een 12 Volt-aansluiting die zich tussen het portier en de achterbank bevindt.

De Ecosport is ook leverbaar met het onvolprezen Bang & Olufsen audiosysteem uit de Fiesta. Dat levert een voor deze klasse ongekende geluidskwaliteit.

Voor de sfeerverlichting kan je kiezen uit zeven kleuren. Wijzigen is te allen tijde mogelijk.

Handig is de in hoogte verstelbare laadvloer, waardoor deze desgewenst ter hoogte van de achterbumper kan worden geplaatst: da’s gemakkelijk inladen.

De geteste ST-Line heeft zelfs pedalen die in race-stijl zijn vormgegeven.

Jammer: ook in deze Ford prijkt in de vloer bij de achterbank weer een flinke tunnel, die de voetenruimte daar beperkt.

In de middenconsole is een verschuifbare armleuning met bergvak aangebracht.

Bijzonder: de portiergreep van de achterdeur schuilt in het rechter achterlicht.

Nog een nadeel van de achterdeur: tijdens het in- en uitladen sta je niet droog, zoals dat bij een achterklep wél het geval is.

Op dit moment wordt de Ecosport alleen met de 125 pk driecilinder motor (eventueel in combinatie met een zestraps automaat) geleverd, maar binnenkort komt ook een goedkopere, 100 pk versie beschikbaar met prijzen vanaf €22.500. De Ecosport is met de 125 pk motor te koop vanaf €23.700.

Getest is de extra sportief aangeklede en rijk uitgeruste ST-Line (125 pk), die €26.055 kost. Zijn uitrusting onderscheidt zich o.a. met een radiografische contactsleutel (inclusief portiervergrendeling), gedeeltelijk leren bekleding, zwart dak met dakdragers, parkeersensoren voor en achter, 8 inch touchscreen en 17 inch lichtmetalen wielen. Daarnaast was de testauto voorzien van het Bang & Olufsen audiosysteem met 10 luidsprekers (€400).

Volledig scherm © Bart Hoogveld

