Test Hyundai Bayon: kleine SUV met ijzersterke troeven

AUTOTESTDe Bayon is de eerste kleine SUV van Hyundai die speciaal voor Europa is ontwikkeld. Hij is in feite de SUV-variant van de Hyundai i20 en maakt in menig opzicht korte metten met de concurrentie.

Hyundai Bayon 1.0 T-GDI (100 pk/74 kW), vanaf €21.695

Wat eigenlijk meteen opvalt is hoe goed deze auto is voor zijn prijs. Je zit lekker in de Bayon, op goede stoelen die net wat hoger zijn geplaatst. Op de achterbank kunnen ook lange tieners en volwassenen goed zitten. De bagageruimte is met 321 liter voldoende voor een auto van dit formaat, hoewel de Volkswagen T-Cross, Renault Captur en Toyota Yaris Cross net wat meer bieden.

Er is veel bedieningsgemak en Hyundai heeft niet op de knoppen bezuinigd, zoals blijkt uit het eigen bedieningspaneel van de klimaatregeling. De standaarduitrusting is al prima voor elkaar met onder meer airco, cruisecontrol en een noodremsysteem met voetganger- en fietserherkenning. Met zijn tot wel 10,25 inch grote infotainmentscherm overtreft deze Hyundai de concurrentie in deze klasse. Fraai is ook het digitale instrumentarium.

Een keuze uit krachtbronnen biedt de Bayon niet. Op dit moment is alleen een 1,0 liter benzinemotor verkrijgbaar in combinatie met een handgeschakelde zesbak of zeventraps-automaat. De motor is extra zuinig gemaakt met 48 volt mild hybrid-technologie en de handbak heeft een ‘zeil-functie’: zodra je ongeveer twee seconden het gaspedaal niet aanraakt, schakelt de motor uit en blijft de auto enige tijd doorrollen zonder brandstofverbruik. Het testverbruik was 1 op 15,9.

De motor klinkt soms een beetje brommend, zoals wel vaker bij driecilinders, en is daardoor bij tijd en wijle nogal aanwezig. De Bayon rijdt verder heerlijk. Hij schakelt buitengewoon soepel en de motor maakt hem lekker vlot. De compacte SUV veert comfortabel genoeg en ligt stevig op de weg. Alleen hadden de voorwielen tijdens deze test op nat wegdek gauw last van doorslippen bij de start, maar wellicht spelen hier de banden onder de geteste auto een rol.

Plus

+ Rijdt heerlijk vlot en soepel.

+ Prima zitplekken.

+ Alom moderne technologie aan boord.

Min

- Geen keuze in motoren.

- Soms te aanwezig motorgeluid.

- Niet de grootste bagageruimte.

Eindcijfer

8,5

Conclusie

De Hyundai is in vele opzichten een auto van deze tijd als het gaat om comfort, bedieningsgemak, veiligheid en elektronica. Maar het geluid van de basismotor is soms te aanwezig en er zijn concurrenten met een wat grotere bagageruimte.

Extra testnotities

De Hyundai Bayon is momenteel met slechts één (benzine-)motor verkrijgbaar, €21.695. Getest is de versie met extra luxueuze Premium-uitrusting die €26.695 kost. Vijfduizend euro extra op zo’n prijs is veel, maar je krijgt dan ook een vrijwel complete uitrusting.

Eigenlijk heeft de Bayon alles wat je in een auto van deze tijd kunt verwachten: draadloos opladen van je smartphone, Apple CarPlay en Android Auto, online dus super actuele verkeersinformatie en een handige app met tal van functies. Zo kun je je Google- of Apple-agenda synchroniseren met het infotainment van de auto en direct naar afspraken navigeren.

Hoewel het infotainment veelzijdig is en snel werkt, is het soms onnodig omslachtig. Als je bijvoorbeeld het geluid van de navigatiestem wilt uitzetten, moet je je eerst toch echt door het menu worstelen. Beter en veiliger zou het zijn als je voor dat soort veelgebruikte functies een ‘knopje’ op het scherm hebt.

Ongemakkelijk is ook het aparte hendeltje op de vloer om de tankklep te openen. Waarom is dat niet in de centrale vergrendeling geïntegreerd?

Alle moderne veiligheidsvoorzieningen zijn aanwezig: actieve rijstrookbewaking, cruisecontrol die samenwerkt met de navigatie, grootlichtassistent, noodremsysteem met voetganger- en fietserherkenning en voor kruisend verkeer aan de achterzijde, vermoeidheidsherkenning, een waarschuwing dat de auto voor je wegrijdt (handig bij het verkeerslicht of in de file) én een systeem dat waarschuwt als er nog passagiers op de achterbank zitten die je bij het verlaten van de auto wellicht vergeet.

