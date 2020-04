Test Hyundai i10: zeer betaalbaar en verrassend goed

AUTOTESTHyundai durft het nog wél aan om een nieuwe auto in de kleinste en goedkoopste klasse te presenteren. En wat voor één! De nieuwe generatie van de i10 verrast in vele opzichten.

Hyundai i10 1.0 (67 pk/49 kW) vanaf €12.995

Terwijl veel autofabrikanten stilletjesaan afscheid nemen van de allerkleinste en allergoedkoopste auto’s in de markt, ziet Hyundai er nog brood in. Gelukkig maar, want de nieuwe generatie van de i10 doet ons versteld staan van zijn volwassen kwaliteiten. Dat begint al bij de ruimte: achterin heb je meer dan genoeg been- en hoofdruimte en ook de bagageruimte is met 252 liter een van de grootste in deze klasse. Het infotainment is eveneens bij de tijd, met een snel en logisch werkend systeem en met 8 inch heeft de geteste auto beslist geen armoedig, klein scherm.

Het uit prima materialen opgebouwde dashboard en volwassen instrumentarium doen denken aan auto’s uit hogere prijsklassen en hetzelfde geldt voor de goede stoelen. Alleen geven die weinig steun aan de bovenbenen: de zitting blijkt te laag bij de bodem geplaatst.

De veiligheidsuitrusting is indrukwekkend. Deze auto remt automatisch om ongevallen te voorkomen, bedient automatisch het grootlicht én hij let erop dat je niet onbedoeld buiten je rijstrook belandt. Het valt alleen tegen dat de achterbank slechts voor twee passagiers gordels en hoofsteunen biedt. Een derde passagier zit dus onbeschermd. Een extra zitplaats op de achterbank kun je alleen bij het Comfort-uitrustingsniveau tegen bijbetaling van 600 euro krijgen.

De 1,0 liter driecilinder motor zonder turbo (testverbruik 1 op 15,7) levert slechts 67 pk (49 kW) vermogen en dat merk je. Echt vlot is deze Hyundai er niet mee: hij reageert nogal lauw op het gaspedaal. Wat meer pit zou deze auto niet misstaan. Verder klinkt de motor nogal rumoerig bij het optrekken, maar hij blijkt eenmaal op kruissnelheid stil genoeg. Deze Hyundai schakelt goed, stuurt fijn en het verrassend goede onderstel combineert voldoende veercomfort met een stevige wegligging.

Plus

+ Beste veiligheidsuitrusting in zijn klasse.

+ Veel zitruimte.

+ Grote bagageruimte.

+ Voorbeeldig weggedrag.

Min

- Tegenvallende motorkracht.

- Standaard slechts twee (beveiligde) zitplaatsen op de achterbank.

Eindcijfer

9,1

Conclusie

Heel knap hoe Hyundai voor zo weinig geld zo’n volwassen auto kan maken. De standaard (!) veiligheidsuitrusting is indrukwekkend en ook de zit- en bagageruimte overtreft de verwachtingen. Het infotainment is bij de tijd, maar de motor zou wat meer pit moeten hebben.

Extra testnotities

Fabrikanten klagen al jaren dat er nauwelijks nog geld te verdienen valt in het zogenoemde A-segment. Als je voor zo’n lage prijs een nieuwe auto moet ontwikkelen, is de winst gering. Vroeger konden fabrikanten nog op de veiligheid of motortechniek bezuinigen, maar de huidige eisen voor botsveiligheid en schone uitlaatgassen hebben daar een stokje voor gestoken.

Ook in deze nieuwe Hyundai treffen we weer een vreemd geurtje aan. Onbegrijpelijk waarom de fabrikant er niet in slaagt dat te neutraliseren. Hoogstwaarschijnlijk zal de geur na verloop van tijd wegtrekken, en is de oorzaak in de productie terug te vinden, maar mensen met allergie kunnen er problemen mee krijgen. En anderen storen zich er gewoon aan.

Concurrenten van de i10 zijn onder meer de Kia Picanto, Peugeot 108, VW Up, Mitsubishi SpaceStar, Renault Twingo en Toyota Aygo, waarvan dit jaar een nieuwe generatie verschijnt. Aangezien een nieuwe generatie van de Kia Picanto uit dezelfde familie komt als de Hyundai i10, zijn de verwachtingen juist voor die auto hooggespannen. Hyundai-Kia heeft echter nog niet één tipje van de sluier van de nieuwe Picanto opgelicht.

De Hyundai i10 is te koop vanaf €12.995. Dan krijg je de 1.0 i-Drive met driecilinder 1,0 liter benzinemotor en 67 pk (49 kW) vermogen. De geteste auto heeft dezelfde motor, maar dan in combinatie met het Premium-uitrustingsniveau, wat de prijs op €16.795 brengt. Alleen de 16 inch lichtmetalen wielen op de geteste auto zijn niet standaard. Eigenlijk heeft de allergoedkoopste i-Driver-versie al veel aan boord: een in delen omklapbare achterbank, centrale vergrendeling, lichtsensor, cruise-control, elektrische raambediening vóór en hoogteverstelling van de bestuurdersstoel en het stuur. Eigenlijk mis je daarin vooral airco en een usb-aansluiting. Ronduit indrukwekkend is de standaard veiligheidsuitrusting inclusief radar-gestuurd noodremsysteem, automatisch grootlicht, vermoeidheidssensor en rijstrookbewaking. De i10 waarschuwt je zelfs bij het verkeerslicht als de auto vóór je wegrijdt, om te voorkomen dat je onnodig lang blijft staan.

De Premium maakt de uitrusting bijna compleet met onder meer een 8 inch centraal scherm met navigatie en Apple CarPlay en Android Auto, automatische klimaatregeling, digitale DAB+ radio, led-dagrijlicht, mistlampen voor, centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, een armsteun voor, achteruitrijcamera, bochtverlichting, draadloos opladen van smartphones, elektrische raambediening achter, een bij de auto behorende app, intelligente snelheidslimietwaarschuwing, parkeersensoren achter en in het infotainment actuele verkeersinformatie en andere nuttige gegevens voor automobilisten van TomTom.

