Test Kia XCeed Plug-in Hybrid: zuiniger maar ook krapper

Kia XCeed 1.6 GDI PHEV (141 pk/ 103 kW), vanaf €35.495

Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar een plug-inhybride zeult flink wat extra techniek met zich mee. Die neemt ruimte in beslag en maakt bijvoorbeeld deze Kia ruim 200 kilogram zwaarder dan de gewone benzineversie. Het benodigde batterijenpakket is in twee delen ingebouwd: onder de vloer van de bagageruimte en onder de achterbank.

Dit leidt tot een veel kleinere kofferbak, die nu ineens 291 in plaats van 426 liter inhoud heeft. Waarbij ook nog eens een merkwaardige uitstulping aan de rechterkant van de vloer de bagage in de weg kan zitten. Netjes is dan weer wel dat de laadkabel onder de laadvloer kan worden opgeborgen. De zitruimte op de achterbank heeft ook al iets te lijden van de ingebouwde batterijen en blijkt maar net voldoende.

De aandrijflijn van de XCeed plug-inhybride is dezelfde als die in de stationwagon Ceed SW en in de Niro wordt geleverd. Hij moet er regelmatig flink aan trekken, getuige de hoge toeren die de automaat dan eist. Dit maakt de auto soms wat onrustig en hij blijkt eigenlijk ook niet zo snel als verwacht: het verschil met een volledig elektrische auto is overduidelijk. Het weggedrag is goed, maar verder niet opzienbarend. Vooral in de besturing blijkt het soms lastig om het extra gewicht te verhullen.

Bij een gewone laadpaal ben je al gauw 2,5 uur kwijt om het lege batterijenpakket weer vol te krijgen. Met zijn 8,9 kWh batterijenpakket kan deze Kia op stroom in theorie 48 kilometer ver komen en in de praktijk haal je dat ook al gauw. Het benzineverbruik tijdens deze test bedroeg gemiddeld 1 op 27, waarmee overduidelijk wordt bewezen dat zo’n plug-inbenzinehybride een diesel toch echt overbodig maakt.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Geringe meerprijs hybridetechniek.

+ Superzuinig.

+ Prima infotainment.

Min

- Krappe(re) bagageruimte.

- Rijgedrag beïnvloed door hybridetechniek.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

Wie doorgaans amper 40 kilometer per dag rijdt, heeft de meerprijs van deze plug-inhybride er gauw uit. Maar een nadeel is de kleinere bagageruimte en de hybridetechniek heeft soms een ongunstige invloed op het rijgedrag.

Extra testnotities

Je kunt met deze plug-inhybride een geremde aanhanger van maximaal 1300 kilogram trekken. Voor caravanliefhebbers is dat toch een beetje teleurstellend.

De laadaansluiting zit in het linker voorspatbord.

Het interieur van deze Kia oogt bij de tijd en zit strak in elkaar.

Het omvangrijke infotainment werkt intuïtief en snel en wordt bediend via een groot 10,25 inch breedbeeldscherm.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Mooi: een digitaal instrumentarium. Maar je kunt daarin grafisch minder wijzigingen aanbrengen dan bij sommige concurrenten.

Niet alleen fijn dat deze auto zo’n beetje alle gangbare veiligheidssystemen aan boord heeft: ze werken in de praktijk ook nog eens opmerkelijk goed. Ze irriteren de bestuurder zelden met loos alarm en houden de auto bijvoorbeeld keurig binnen de lijntjes, als je dat wilt.

Getest is de XCeed 1.6 GDI PHEV (141 pk/103 kW), die vanaf €35.495 in de prijslijst staat. In dit geval betreft het de ExecutiveLine-uitvoering en die kost €36.495. Met ongeveer dezelfde uitrusting heb je de XCeed ook in een gewone benzine-uitvoering: de 1.4 T-GDI (140 pk/103 kW) DTC7 automaat DynamicPlusLine van €34.995. Die is dus slechts 1500 euro goedkoper. Wie doorgaans nog geen 40 kilometer per dag rijdt, heeft de meerprijs er al gauw uit.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Kia’s zijn niet meer zo goedkoop als vroeger. Maar betrouwbaarheidsonderzoeken wijzen wel uit dat de kwaliteit er de laatste jaren met grote stappen op vooruit is gegaan. En de uitrusting is doorgaans royaal te noemen.

Standaard in de geteste uitvoering zijn een automatisch noodremsysteem, parkeersensoren achter, vermoeidheidsherkenning, grootlicht-assistent, dodehoekbewaking, actieve rijstrookbewaking, adaptieve cruisecontrol, verkeersbordherkenning, achteruitrijradar, smart key met start-knop, stuurverwarming, twee-zone-klimaatregeling, elektrisch bedienbare achterklep, glazen schuif-/kanteldak, 18 inch lichtmetalen wielen, elektrisch inklapbare, verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, automatisch dimmende binnenspiegel, elektrische parkeerrem, leren stuur en pookknop, verstelbare middenarmsteun vóór, in hoogte en diepte verstelbare stuurkolom, hoogteverstelling voorstoelen, lendensteun voorstoelen, stoelverwarming en -ventilatie voor en achter, elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, led-koplampen, privacyglas, regen en -lichtsensor, mistlampen voor, draadloos oplaadstation voor smartphones, 10,25 inch centraal beeldscherm, online infotainment, achteruitrijcamera, digitale radio (DAB+), een 12,3 inch digitaal instrumentarium én laadkabels voor laadpalen en een huis-tuin-en-keuken-stopcontact.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.