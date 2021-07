Test Lynk&Co 01: hippe SUV voor 16 euro per dag

Lynk&Co 01 (261 pk/192 kW), €39.000 óf €500 per maand

Je hoort steeds vaker dat mensen private lease overwegen in plaats van een nieuwe auto te kopen. Dan ‘huur’ je een nieuwe auto voor een vast maandbedrag. Dat is lekker overzichtelijk, maar vaak zit je wel minimaal drie jaar aan zo’n contract vast. En wil je meer dan 10.000 kilometer per jaar rijden in een wat groter model, dan stijgen de maandlasten snel.

Het Chinees-Zweedse Lynk&Co gebruikt bij de 01, een SUV van het formaat Kia Sportage, een soortgelijke constructie. Alleen zijn de voorwaarden veel flexibeler. Zo kun je de auto elke maand weer inleveren. Voor 500 euro per maand mag je 15.000 kilometer per jaar rijden. Alle andere kosten, behalve benzine, zijn inbegrepen.

Een jaar 01 rijden kost dus 6000 euro: niet goedkoop, maar vaak voordeliger dan het privé leasen van een vergelijkbaar model. Bovendien krijg je geen instappertje met een basismotor, maar een rijk uitgeruste familie-SUV met een potente plug-inhybride aandrijflijn. Dat is fijn, zeker omdat je met enigszins rustig rijden per laadbeurt zo’n 70 kilometer volledig elektrisch kunt afleggen. Met een leeggereden accupakket is de 1,5-liter driecilinder van de 01 veel dorstiger en trager, maar wie regelmatig laadt kan dus vaak fluisterstil en erg zuinig rijden.

Ondanks dat deze SUV veel weegt, rijdt hij soepel. Hij is bovendien ruim en zit opvallend fraai in elkaar: dit voelt absoluut niet goedkoop Chinees aan. Alleen het infotainment werkt niet echt lekker. Het schakelen tussen menu’s gaat niet heel snel of vloeiend en de spraakassistent begrijpt je vaak niet.

Er is geen keuze uit uitrustingsniveaus of opties. Wel zijn er standaard prettige voorzieningen, zoals adaptieve cruisecontrol mét snelweg-assistent, een panoramisch glazen dak en een puik audiosysteem.

Plus

+ Rijke standaarduitrusting.

+ Moderne aandrijflijn.

+ Flexibel abonnement.

+ Materiaalgebruik en bouwkwaliteit.

Min

- Niet zo spotgoedkoop als het lijkt.

- Dorstig bij leeg accupakket.

- Multimedia hapert soms.

- Slechts één uitvoering.

Eindcijfer

8,0

Conclusie

Zesduizend euro ‘huur’ per jaar is niet goedkoop, maar voor dat geld krijg je wel een overtuigende auto die boordevol spullen zit en op praktisch vlak allerminst teleurstelt. Verder hoef je nergens aan te denken, behalve je jaarkilometrage.

Extra testnotities

Achter het in Nederland nogal onbekende merk Lynk&Co schuilt Geely, de moeder van enkele Chinese automerken én van het Zweedse Volvo.

Die verwantschap met Volvo brengt een belangrijk pluspunt met zich mee: voor onderhoud kun je terecht bij de lokale Volvo-dealer. En dat is natuurlijk wel handig bij een merk dat in Nederland geen dealers heeft, alleen ‘clubs’ (lees: veredelde showrooms).

Op de prijs van het maandelijkse abonnement valt weinig af te dingen: je rijdt misschien geen auto van een iconisch merk, maar krijgt wel het gevoel dat je een goede deal hebt gescoord. Het jonge bedrijf moet zich nog bewijzen in Nederland, maar zeker in vergelijking met andere private-lease-aanbieders of auto-abonnementen (veelal met langere looptijden of strengere voorwaarden) is het aanbod van Lynk&Co wel érg aantrekkelijk.

Het ontwerp houdt een beetje het midden tussen een Kia Sportage en het vorige model Porsche Cayenne: het is niet heel uitgesproken of ‘typisch Lynk&Co’, maar zal ook niemand tegen het zere been schoppen.

Opmerkelijk: Lynk&Co biedt geen opties aan. De enige extra voorziening die je er los bij kunt bestellen is een trekhaak, tegen bijbetaling van 40 euro per maand (!), maar afgezien daarvan zijn alle 01’s identiek uitgerust. Gelukkig is de standaarduitrusting meer dan compleet, dus er blijft niet zo heel veel te wensen over. De auto is voorzien van een internetverbinding: de kosten daarvan zijn tot 31 december 2021 bij het maandbedrag inbegrepen, daarna kun je – volgens de website van Lynk&Co – een extra data-abonnement afsluiten.

Ook qua kleuren is er weinig keuze: de 01 is er in het zwart en in het blauw, waarbij de auto altijd is versierd met extra blauwe elementen in onder meer de wielen.

Het is maar goed dat de 01 overweg kan met Apple Carplay en Android Auto, want het besturingssysteem van de auto zelf is niet altijd even overtuigend. De spraakgestuurde assistent ‘Frank’ klinkt als een robot-baby en begrijpt je vaak niet. Maar ook het schakelen tussen andere menu’s gaat niet heel snel of vloeiend. Op dit punt scoort de Lynk&Co beduidend minder goed dan zijn concernbroer, de Volvo XC40, waarmee de 01 onderhuids veel onderdelen deelt. De Volvo beschikt tegenwoordig over het Android-besturingssysteem van Google en dat werkt juist fabelachtig.

Het Chinees-Zweedse automerk wil graag dat gebruikers van de Lynk&Co hun 01 delen met vrienden, familie, buren of andere bekenden. Daarvoor heeft het bedrijf een eigen ‘deel-app’ ontwikkeld, waarmee je de auto als het ware vrij kunt geven via je telefoon. Aan wie je dat doet en welke voorwaarden (zoals de huurprijs) je daarvoor afspreekt, mag je zelf bepalen. Het idee is simpel: door jouw auto te ‘verhuren’ aan andere gebruikers, kun jij je eigen maandlasten weer een beetje drukken.

Het is ook mogelijk om de 01 te kopen voor een vast bedrag van 39.000 euro. Naar verluidt zijn er al meerdere kopers geweest die hiervoor hebben gekozen, afgaand op de verklaring van de Nederlandse woordvoering van Lynk&Co.

Voor het maandelijkse bedrag van 500 euro mag je elke maand 1250 kilometer rijden, wat neerkomt op 15.000 kilometer per jaar. Je mag de niet-gereden kilometers meenemen naar de volgende maand, maar als je méér rijdt betaal je 15 cent inclusief btw per extra afgelegde kilometer. Word je tijdens je huurperiode geflitst of bekeurd? Dan worden die kosten uiteraard aan de hoofdgebruiker van de auto doorbelast. In die zin lijken de voorwaarden van Lynk&Co erg op die van andere private-lease-contracten.

Over voorwaarden gesproken: Lynk&Co claimt dat er geen kleine lettertjes in de gebruikersovereenkomst staan, maar die belofte moet je met een korreltje zout nemen. Er staan geen schokkende dingen in de voorwaarden, maar wel details die je voor de zekerheid scherp wilt hebben. Zo moet je minimaal 21 jaar zijn om abonnee te kunnen worden en moet iedereen die jouw auto ‘leent’ minimaal drie jaar een geldig rijbewijs hebben. Ook mag je de 01 niet zomaar uitlenen aan familieleden (bijvoorbeeld kinderen die niet meer thuis wonen) zonder ze aan te melden in de app. Het beloofde ‘ontzorgen’ valt op dit punt dus nogal tegen. Vergeet je die app-voorwaarde een keer, dan kom je in de problemen.

In tegenstelling tot veel private-lease-auto’s is de 01 niet allrisk verzekerd. De auto is gedekt voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en er geldt een eigen risico van 500 euro per gebeurtenis. Gaat er echter iets mis wanneer je de auto hebt uitgeleend? Dan spreekt de polis van Allianz ineens over een eigen risico van 1000 euro per gebeurtenis. Daaruit zou je kunnen concluderen dat Lynk&Co – dat het delen van de auto juist zegt aan te moedigen – toch liever heeft dat jij zelf zoveel mogelijk in de auto rijdt.

Lynk&Co, in zekere zin de ‘Netflix van het autorijden’, zegt voorlopig geen prijsverhogingen door te voeren. Wel staat er in de voorwaarden dat het bedrijf het maandbedrag mag verhogen als de levering van de auto langer duurt dan zes maanden, gerekend vanaf het moment dat je een bestelling hebt geplaatst. Als er onverhoopt leveringsproblemen zijn in de fabriek in China, kan het dus gebeuren dat je maandbedrag hoger uitvalt.

Het stopzetten van je abonnement kan elke maand, en Lynk&Co belooft die flexibiliteit niet aan te passen. Logisch, want het is één van hun grootste pluspunten ten opzichte van andere aanbieders. Wel is opmerkelijk dat het bedrijf ‘gemiddeld 350 euro’ in rekening brengt om de auto weer terug te nemen – ook als je hem zelf terugbrengt naar een zogenoemd ‘Centraal Service Punt’. Waar die kosten precies vandaan komen en hoe ze worden bepaald, maakt het merk helaas niet duidelijk.

De eerste exemplaren van de Lynk&Co 01 zijn inmiddels uitgeleverd aan Nederlandse klanten. Wie nu een auto reserveert, moet hem volgens het merk nog dit jaar voor de deur hebben staan.

