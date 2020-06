Test Mitsubishi Space Star: veel ruimte, maar niet zo bij de tijd

AUTOTESTDe Space Star was ooit een populaire MPV, maar is tegenwoordig een stadsauto die het op moet nemen tegen een overmacht van concurrenten uit Europa, Japan en Zuid-Korea.

Mitsubishi Space Star 1.2 CVT (80 pk/59 kW), vanaf €16.490

De klassieke stadsauto heeft het zwaar. Iedereen lijkt tegenwoordig een SUV-achtige cross-over te willen, maar Mitsubishi gelooft nog altijd in de klassieke, kleine hatchback. De Spacestar heeft onlangs een modern ogend neusje gekregen, maar blijft verder een rechttoe-rechtaan, goedkoop vervoermiddel met een nogal non-descript uiterlijk en kleine wielen: toch een beetje een ouderwets koekblikje.

Hét grote voordeel van deze compacte vijfdeurs is echter dat hij qua prijs concurreert in de klasse van de kleinste stadsauto’s, maar qua binnenruimte in de buurt komt van duurdere auto’s uit het hogere (B-)segment. De hoofd- en beenruimte achterin zijn opmerkelijk groot voor deze klasse, helaas in tegenstelling tot de kleine bagageruimte.

Echt modern oogt het interieur niet. We zien veel hard plastic en ouderwetse onderdelen. De gestikte pook en ook de knoppen op de middenconsole lijken uit een Mitsubishi Galant uit 1984 te komen en de airco-display heeft veel weg van een Casio-horloge uit dat decennium. Ook kunnen in deze Japanner nog cd’s worden afgespeeld. Wie heeft die nog? Wel modern zijn de startknop, het centrale touchscreen, de rijstrookbewaking en de start/stop-functie, maar veel van deze zaken zijn alleen tegen meerprijs leverbaar.

Mede dankzij het lage voertuiggewicht van onder de 900 kilogram is de Space Star vlot genoeg om met het verkeer mee te komen. Ook is de motor mooi stil en wie een beetje zijn best doet, haalt al snel 1 op 20. Daarmee is dit een van de zuinigste auto’s van dit moment.

De Space Star voelt opvallend solide aan, ook qua weggedrag. Je kunt aardig hard de bocht door en ondanks het op comfort afgestemde onderstel ligt de auto goed op de weg. De besturing is fijn en niet overdreven bekrachtigd.

Plus

+ Verrassend veel zitruimte.

+ Relatief goedkoop.

+ Lekker zuinig.

Min

- Kleine bagageruimte.

- Oogt hier en daar wat ouderwets.

Eindcijfer

6,7

Conclusie

De Space Star rijdt prima, is lekker zuinig en biedt de interieurruimte van een hogere klasse. Maar zijn kofferbak is klein en het design doet soms denken aan de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw.

Extra testnotities

De nieuwe Mitsubishi Space Star is sinds februari 2013 op de markt en de nieuwste versie betreft de tweede facelift. Het model is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de totale Mitsubishi-verkopen in Nederland.

Nu veel autofabrikanten het segment van de goedkope kleintjes verlaten omdat met duurdere auto’s meer geld valt te verdienen, valt de betaalbare Space Star extra op.

De autoradio klinkt niet erg lekker, maar de multimedia-set geeft wel door waar de vaste flitspalen staan en dat is erg handig.

Qua ergonomie is eigenlijk het enige storende dat de startknop links van het stuur zit en verborgen is achter de stuurstengel met daarop de bediening van de verlichting.

Deze Mitsubishi oogt vooral door zijn opvallend kleine wieltjes nogal koddig.

De CVT-automaat schakelt vrij snel naar een bepaald toerental en wijkt daar nauwelijks van af. Niet erg leuk voor de beleving van het rijden, maar wel zuinig en duurzaam. Wanneer je het gaspedaal diep intrapt, neigt dit type automaat ernaar snel vervelend te klinken, maar bij de Spacestar valt het relatief mee.

Door de automaatpook naar rechts te bewegen selecteer je de sportstand, waarmee de auto inderdaad sneller en sportiever wordt. Opvallend: een L-stand die ervoor zorgt dat de Spacestar bij kruissnelheid minder toeren draait.

De Mitsubishi Space Star wordt standaard geleverd met vijf jaar fabrieksgarantie en vijf jaar gratis mobiliteitsservice in Europa.

De Space Star is tegen meerprijs voorzien van een compleet pakket aan veiligheidsvoorzieningen en assistentiesystemen. Voorbeelden zijn een noodrem-assistent inclusief voetgangersherkenning, rijstrookbewaking, automatisch grootlicht en led-koplampen en -mistlichten. Ook een wegrijhulp voor op hellingen, een licht- en regensensor en een achteruitrijcamera behoren tot de mogelijkheden.

Het gemiddelde verbruik tijdens onze testritten was 6,3 liter per 100 kilometer en dat is keurig voor een auto van dit kaliber. Wie zijn best doet, kan gemakkelijk 5 liter per 100 kilometer (dus 1 op 20) halen.

De Space Star is - in tegenstelling tot veel concurrenten - niet primair ontwikkeld voor Europa. Het model wordt in Thailand gebouwd en overal in de wereld in dezelfde gedaante verkocht.

De Space Star moet concurreren met auto’s als de Seat Mii, Skoda Citigo, Smart Forfour, Renault Twingo, Fiat 500, Dacia Sandero, Fiat Panda, Ford Ka+, Suzuki Celerio en Suzuki Ignis.

Wie van sportief rijden houdt kan beter elders winkelen, want het onderstel is vooral afgestemd op comfort. Ook bieden de stoelen nauwelijks zijdelingse steun.

Het formaat van de kofferbak is met 209 liter ondermaats. Er zijn diverse A-segment-modellen waarin meer boodschappen passen, zoals de Hyundai i10 (252 liter) en de Kia Picanto (255 liter). Met neergeklapte achterbank groeit de bagageruimte van de Space Star tot 912 liter.

De Space Star is leverbaar in vijf uitrustingsniveaus. De prijzen beginnen bij 12.990 euro voor de Space Star 1.0 Entry. De 1.0 Cool+ is er vanaf 14.490 euro en heeft standaard airco, elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels, licht- en regensensor, Hill Start Assist en een audiosysteem met usb-aansluiting en een DAB+ digitale radio.

Wie meer pit wil dan de 1.0 motor, kan kiezen voor de 1.2 (80 pk/59 kW) motor, die hier is getest. Deze motorisering is als Active te koop vanaf 15.990 euro. Bij deze versie krijg je een infotainmentsysteem met Apple CarPlay en zaken als Android Auto, Bluetooth, lichtmetalen wielen, led-achterlichten en cruise control.

De 1.2 Nova is te koop vanaf 17.490 euro en heeft ingebouwde TomTom-navigatie, stoelverwarming, automatische klimaatregeling, middenarmsteun en buitenspiegels met led-knipperlichten.

De meest luxe uitvoering is de Instyle, die vanaf 21.490 euro in de prijslijsten staat. Dit model biedt alle opties van de 1.2 Nova, plus led-koplampen, 15 inch lichtmetalen wielen, half-lederen bekleding en alle actieve veiligheidssystemen die voor de Space Star beschikbaar zijn. Dit model is standaard voorzien van een automaat. Een automaat kost bij de 1.2 Active en 1.2 Nova 1500 euro extra.

