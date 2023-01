Test Nio ET7: in zes minuten wissel je een lege batterij om voor een volle

AUTOTESTDe Chinese nieuwkomer Nio ET7 is in veel opzichten uniek. Bovenop het dashboard zit een poppetje dat veelvuldig met de bestuurder communiceert. Bovendien is dit de enige elektrische auto waarbij je het batterijpakket in een paar minuten kunt verwisselen.

Nio ET7 (652 pk/480 kW), vanaf €84.900

Nomi heet het poppetje dat regelmatig de bestuurder aanspreekt. In het Engels, dat dan weer wel. Het Nederlands is deze auto nog niet machtig, ook niet in de bediening. Nomi begroet je en komt in actie als je bijvoorbeeld vraagt de stoelverwarming aan te zetten of wilt weten wat de weersverwachting is.

Daarmee is het niet gedaan met alles wat deze Chinese auto zo bijzonder maakt. Hij heeft bijvoorbeeld een laser-radar in het dak, boven de voorruit. Daarmee ziet de auto tot in detail wat er om hem heen gebeurt. De bestuurder ziet dit terug in het instrumentarium. Pal voor je neus verschijnen in zwart-wit de contouren van personenauto’s, vrachtauto’s, fietsers en voetgangers. Door deze uitgebreide verkenning van de omgeving kan de auto tijdig ingrijpen om een ongeval te voorkomen.

De geteste auto heeft het 100 kWh batterijpakket. Daarmee kun je in theorie 580 kilometer ver komen. Tijdens deze test was het met ruim 400 kilometer gedaan. Maar Nio onderscheidt zich van andere fabrikanten door het accu-wisselsysteem. Je kunt binnen zes minuten een leeg batterijpakket omwisselen voor een met stroom gevuld nieuw pakket. Daarvoor moet je dan wel naar een speciaal wisselstation, waarvan er op dit moment een handjevol zijn in Nederland. Nio is echter vastberaden om snel veel van deze stations in Europa te vestigen, zoals dat ook in China is gebeurd.

De ET7 stuurt scherp en ligt stabiel op de weg. Wat tijdens het rijden het meest opvalt, is de bijzonder comfortabele (lucht-)vering en de zeer soepele aandrijflijn, die hem bovendien bliksemsnel maakt. In combinatie met de stilte en de royale interieurruimte worden inzittenden echt in de watten gelegd. Alleen de bagageruimte valt met 367 liter tegen voor een auto van dit formaat.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Heel veel zitruimte.

+ Zeer comfortabele vering.

+ Prima actieradius.

+ Rijdt snel en soepel.

+ Unieke, snelle accuwissel mogelijk.

+ Indrukwekkende veiligheidstechnologie.

Min

- Relatief kleine bagageruimte.

- Beheerst de Nederlandse taal niet.

- Concurrentie laadt sneller.

- Bediening kan beter.

- Hoge prijs voor een (in Nederland) onbekend merk.

Eindcijfer

8,6

Conclusie

Deze Nio is met zijn innovatieve batterijwisselsysteem uniek. Bovendien verwent hij je met veel zitruimte, een soepele aandrijflijn, flinke actieradius en heerlijk veercomfort. Tegenvallers zijn de bagageruimte en soms ook de bediening.

Extra testnotities

Uiteraard hebben wij ook tijdens deze test het batterijpakket vervangen. Dat gaat volledig geautomatiseerd. De auto stuurt zichzelf een soort van werkplaats in, waar vanuit de grond een gerobotiseerde automonteur het accupakket los schroeft, eruit haalt en razendsnel een vers pakket monteert. Het systeem werkt feilloos.

Deze Nio is op en top veilig dankzij 33 krachtige sensoren. Dan gaat het niet alleen om de laser-radar (zoals bijvoorbeeld ook de nieuwe Volvo EX90 die heeft), maar ook om zeven 8MP hoge-resolutie videocamera’s, vier 3MP lichtgevoelige camera’s, vijf radars en 12 ultrasone sensoren.

De zitruimte is meer dan riant in deze auto. Maar het zitcomfort op de achterbank valt toch een beetje tegen doordat de bovenbenen weinig steun krijgen.

De ventilatieroosters zijn niet te zien. Ook dat leidt ertoe dat het interieur er heel strak uitziet. Je kunt de roosters en dus de luchtstromen verstellen door over de centrale beeldschermen (zowel voor- als achterin) te swipen.

Het bijzonder fraai aangeklede interieur bevat op 14 plekken het zogeheten karuun. Dat wordt voor het eerst in een productiemodel toegepast en is gemaakt van recyclebaar rattan uit het tropisch regenwoud.

Nio maakt dezelfde fout als zoveel fabrikanten op dit moment: het te enthousiast weglaten van knoppen. Daarmee ruim je het interieur op en is het ook goedkoper. Maar nu moeten te veel functies via het centrale touchscreen worden bediend. Dat gaat vaak te omslachtig en te traag. Probeer maar eens zoiets simpels als de stoelverwarming inschakelen. Of de buitenspiegels verstellen. Voor bijna alles heb je menu’s in het touchscreen nodig.

Op de achterbank heb je je eigen touchscreen voor de klimaatregeling en het infotainment.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Een groot glazen dak, in twee delen, is standaard.

De achterbank omklappen kan niet, maar lange stukken bagage kun je wel door een skiluik steken.

Niet iedereen zal het waarderen, zo’n wijsneus als Nomi in de auto. Die ook maar zeer beperkt kan helpen. Maar bij andere merken werken spraakgestuurde systemen, zonder poppetje, ook vaak slecht.

Laden kan met 11 kW bij de meeste gewone wisselstroom-laadpalen. Bij een gelijkstroom-snellader gaat het met 130 kW. Andere modellen uit de topklasse, zoals de Mercedes-Benz EQS, Lucid Air en Tesla Model S, laden sneller. Maar ja, die bieden weer niet de mogelijkheid om razendsnel het complete accupakket te wisselen. En dat gaat veel sneller dan volledig opladen.

De ET7 rijdt bliksemsnel: hij accelereert in 3,8 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. Zijn topsnelheid is 200 km/u.

Een frunk (extra bagageruimte voorin de auto) ontbreekt.

Superhandig: een keurig vakje voor je smartphone, tussen de voorstoelen. Zoiets simpels wordt nog te vaak vergeten door autofabrikanten.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Je kunt met deze Nio een geremde aanhanger tot 2000 kilogram trekken.

Nio geeft 5 jaar of 150.000 kilometer fabrieksgarantie.

Het Immersive Sound System heeft 23 luidsprekers en een uitgangsvermogen van 1000 Watt.

De testauto heeft het Executive Rear Seat Package. Daarmee schuif je de bijrijdersstoel helemaal naar voren: degene rechts achterin kan dan de benen strekken.

Je kunt de functies van de knoppen op het stuur zelf instellen via het menu in het centrale beeldscherm.

De digitale cockpit is voorzien van een 12,8 inch AMOLED middendisplay, een 10,2 inch HDR digitaal instrumentenpaneel, een tweede multifunctioneel HDR-touchscreen en een Head-up Display.

De Cw-waarde van 0.208 betekent een extreem lage luchtweerstand die mede bijdraagt aan het rijbereik.

De ET7 kost minimaal €84.900. Dan krijg je hem met 75 kWh accupakket en 445 km actieradius. De testauto is de versie met 100 kWh accupakket en 580 km actieradius. Die staat vanaf €93.900 in de prijslijst. Deze prijzen zijn inclusief batterijpakket. Dat kun je namelijk ook huren en dan gaat er bij de lichtste versie €12.000 van de aanschafprijs af en bij de het grootste accupakket €21.000.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.