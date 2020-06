Test Nissan Juke: verbeterd, maar nog niet volmaakt

Nissan Juke 1.0 (117 pk/86 kW), vanaf €23.990

Bij de eerste generatie van de Nissan Juke vielen hele volksstammen voor zijn eigenzinnige uiterlijk. De minpunten die hem wat onhandig maakten in het gebruik, namen de kopers voor lief. Nu is er een nieuw model, waarin veel pijnpunten zijn weggenomen. De bagageruimte was krap met iets meer dan 300 liter, nu is er 100 liter bij gekomen. De achterbank was krap en ook dat is nu verholpen, dankzij een langere wielbasis. Maar een verschuifbare bank, zoals sommige concurrenten die hebben, ontbreekt. Opvallend is verder de zorg die aan het fraaie interieur is besteed.

Tijdens het rijden valt op dat deze Nissan te veel lawaai maakt, vooral door de rijwind in combinatie met het ventilatiesysteem. De nieuwe driecilinder turbo-benzinemotor is leverbaar met een handgeschakelde zesbak of een DSG-automaat en die laatste heeft onze voorkeur. De aandrijflijn is namelijk niet erg verfijnd. Dat komt vooral door het grote turbo-gat en daar heb je het meeste last van bij de handbak.

Wanneer je bij een kruising te weinig gas geeft om weg te rijden, gebeurt er nauwelijks iets en dat leidt soms tot gevaarlijke situaties. De keer daarop geef je iets meer gas en dan schiet de auto er met piepende banden vandoor. Ook op andere momenten blijkt het turbo-gat hinderlijk, omdat het gevraagde vermogen er bij lage toerentallen gewoon niet is.

De bak schakelt goed, de besturing voelt wat kunstmatig maar niet onprettig en remmen doet de Juke als de beste. Het onderstel is comfortabel en voor een paar snelle bochten deinst deze auto niet terug. Opvallend veel rijplezier biedt de Juke niet, maar de turbomotor maakt hem vlot, waardoor inhalen heel gemakkelijk is. En met het testverbruik van ruim 1 op 16 blijkt hij best zuinig.

Plus

+ Eigenzinnig uiterlijk.

+ Prima wegligging.

+ Behoorlijk zuinig.

+ Meer dan genoeg ruimte.

Min

- Geen verschuifbare achterbank.

- Aandrijflijn mist verfijning.

- Veel te rumoerig.

Eindcijfer

7,2

Conclusie

De Juke is een mooi compacte, handzame auto met een stoere uitstraling en prettig hoge zitpositie. Hij biedt genoeg ruimte voor een auto van dit kaliber. Maar hij is erg rumoerig en de aandrijflijn laat te wensen over.

Extra testnotities

Bij de eerste generatie van deze Nissan werden nog weleens de wenkbrauwen opgetrokken vanwege de vele hoeken en vouwen in de carrosserie en de vreemde, op onorthodoxe plekken gesitueerde koplampen.

De voorruit van de Juke is relatief klein en de binnenspiegel groot. Hierdoor moeten langere personen soms echt onder de spiegel doorkijken.

Nissan mag van geluk spreken dat je overdag maar 100 km/u mag rijden in Nederland, want bij 130 km/u is vooral de rijwind te nadrukkelijk aanwezig. Dat komt in combinatie met de lawaaiige ventilatie het welzijn aan boord niet ten goede.

De Juke is uitsluitend leverbaar met een 1,0 liter driecilinder motor met turbo die 117 pk (86 kW) sterk is. Het koppel bedraagt 180 Nm en het opgegeven verbruik is 5,6 liter per 100 kilometer. De CO2-uitstoot bedraagt 112 gram per kilometer.

De motor is niet de sterkste in zijn klasse. De meeste auto’s in deze klasse accelereren van 0-100 km/u binnen de 10 seconden. Ook presteert de motor onder de 2000 toeren matig doordat de turbo dan nog niet zijn werk doet. Wel is de Juke relatief zuinig met een gemiddeld testverbruik van 6,2 liter per 100 kilometer, oftewel 1 op 16,1.

Japanse auto’s hebben een goede naam als het gaat om betrouwbaarheid en geringe storingsgevoeligheid en dat klopt, maar Nissan staat hierbij niet bovenaan. Sterker nog, een auto als de Qashqai doet het vrij slecht in internationale betrouwbaarheidsonderzoeken.

Ook de Juke vertoonde enkele haperingen. Zo trilden een of meer panelen in de linkerdeur hinderlijk mee op de bas van de muziek en viel halverwege de rit het complete Nissan Connect-systeem uit. Het startte zelf opnieuw op, maar zoiets mag natuurlijk niet gebeuren.

Met een 8 inch touchscreen voor het infomediasysteem is de nieuwe Juke helemaal bij de tijd. De Juke is klaar voor zaken als Apple Car Play en andere moderniteiten die al dan niet via de app kunnen worden aangestuurd.

In de duurdere versies zijn stoelen met ingebouwde speakers van de firma Bose te vinden. Die bieden inderdaad een extra dimensie aan de geluidsbeleving.

De Juke is gebaseerd op het onderstel van de Renault Captur en Nissan Clio. Daarmee komt er een einde aan het harde onderstel van de vorige generatie Juke. Wel jammer dat in de Juke niet is gekozen voor een verschuifbare achterbank en bij Renault wel. Het zou de praktische bruikbaarheid van het model sterk verbeteren. De achterbank is ook wat kort en hard.

Het interieur bestaat uit prima materialen, een mooie vormgeving en veel mogelijkheden voor individuele wensen. Tijdens het instappen lichten strips in de portieren en een ring rondom de versnellingshendel in neonkleuren op. De bolle vorm van de middentunnel is volgens Nissan geïnspireerd op de brandstoftank van een motorfiets. De ronde luchtroosters zijn voorzien van aluminium ringen en kunnen handig worden gericht.

De kofferbak heeft een inhoud van 422 liter en is voorzien van een bredere laadopening dan voorheen. De bagageruimte beschikt voortaan over een in hoogte verstelbare vloer.

De Nissan Juke is te koop vanaf €23.990 euro. Wij reden met de Juke N-Design, die in de prijslijsten staat voor €29.290. De twee opties in onze testauto zijn Interior Pack ‘Chic Black’ voor €1500 en het zogeheten Technology-pack ter waarde van €1200 euro. Dat brengt de totaalprijs van de geteste auto op €31.990.

