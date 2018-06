Test Nissan Micra: volwassen, maar krap

Nissan Micra 0.9 IG-T (90 pk), vanaf €17.590

De kleinste Nissan is nu scherp gesneden, ziet er sportief uit en heeft bovenal een volwassen uitstraling. Daarbij getuigt ook het interieur van aandacht voor design. De geteste versie heeft zelfs zwart met donkerrood gekleurde, leren bekleding: de eenvoudige stadsauto van vroeger lijkt ineens wel heel ver weg. Het 7 inch grote, centrale beeldscherm is in het dashboard geïntegreerd en laat zich aan een smartphone koppelen. Uniek is de optie voor een Bose-audiosysteem met twee extra luidsprekers in de hoofdsteun van de bestuurder. Leuk bedacht, want het geluid zit hierdoor dicht bij je oren, maar je moet je hoofd wel ongemakkelijk ver naar achteren, tegen de hoofdsteun houden, om er optimaal van te genieten. En waarom wordt de bijrijder overgeslagen?

Goedkoop

De zitruimte op de achterbank valt tegen en ook de toegang is daar beperkt. Ouderwets en goedkoop ogend is de trekknop waarmee je de achterbank omklapt. Als je dit doet, heb je trouwens te kampen met een ongelijke laadvloer. De bagageruimte is met 300 liter een van de kleinste in deze klasse en niet ideaal toegankelijk, als gevolg van de hoge tildrempel. Elke Micra heeft een automatisch noodremsysteem, maar een derde hoofdsteun op de achterbank is alleen in de topversie standaard. Slechte keus om op zo'n veiligheidsonderdeel te bezuinigen. Verder is de Micra leverbaar met zo'n beetje alle rijhulpen van dit moment en ook led-koplampen zijn een optie.

Vlot

Deze krachtigste motorversie (90 pk driecilinder turbo-motor, testverbruik 1 op 15,9) moet je goed op toeren houden voor vlotte prestaties. Sommige concurrenten gaan bij lage toeren gretiger met het gaspedaal om. De handbak schakelt aangenaam soepel en licht. Verder valt op dat de Micra niet een van de stilste is. Maar het stabiele weggedrag en de fijne besturing bevinden zich aan de top van deze klasse en hetzelfde geldt voor het goede veercomfort.

PLUS

Fijne besturing. Prima onderstel. Technisch helemaal bij de tijd. Uniek: luidsprekers in hoofdsteun.

MIN

Krap op de achterbank. Beperkte bagageruimte. Derde hoofdsteun achter niet altijd standaard.

EINDCIJFER 6,7

CONCLUSIE

De Micra eist met zijn krachtige design de aandacht op in het overvolle segment van de Clio en Polo. Vergeleken met de concurrentie is hij krap op de achterbank en de bagageruimte houdt ook niet over. Maar de besturing, wegligging en het veercomfort zijn top.

EXTRA TESTNOTITIES

- Bekend trucje: de coupé-look, waardoor de Micra oogt als een sportieve driedeurs, is gecreëerd door de achterste portiergrepen in de raamomlijsting te plaatsen. Echt handig is dat niet, want het vereist nu meer kracht om het portier open te trekken en voor kwetsbare nagels is het ook niet fijn.

- De geteste versie is de IG-T 90, met prijzen vanaf €19.790. In dit geval heeft hij het Tekna-uitrustingsniveau, wat zijn prijs op €21.090 brengt. Deze Tekna is royaal uitgerust met o.a. een 7 inch touchscreen met navigatie, digitale radio, Bose-audiosysteem met zes luidsprekers, achteruitrijcamera, regensensor, automatische klimaatregeling,17 inch lichtmetalen wielen, privacy glas en een omvangrijk veiligheidspakket (automatisch noodremsysteem, verkeersbordherkenning, automatisch grootlicht en rijstrookbewaking). . Aansluiten van een smartphone op het infotainment is in deze versie mogelijk, behalve voor Apple CarPlay. Merkwaardig genoeg kan dat in andere uitrustingsniveaus van de MIcra juist wel.

- De testauto is ook nog voorzien van enkele opties: LED-koplampen (€400), Interieur Pack Invigorating Red (rode kleuraccenten in het interieur, leren stoelbekleding en stoelverwarming, €1.200) en het Exterieur Pack Plus Enigma Black (gekleurde accenten exterieur, speciale 17 inch lichtmetalen wielen, €500). Alles bij elkaar komt de prijs van de geteste uitvoering zo op € 23.190.

- De kofferbakinhoud van de Micra – 300 liter – is exact gelijk aan die van broertje Renault Clio. De twee hebben veel overeenkomsten, maar daar zie je in de praktijk vrijwel niks van terug. Knap!

