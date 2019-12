Test Opel Combo Tour: ruimte te over in hoekige Combo

Tesla, Apple en andere techbedrij­ven aange­klaagd voor kinderar­beid

14:08 Het is de keerzijde van groen rijden en de prijs van altijd en overal online zijn: kinderarbeid in de kobaltmijnen van Congo. In Amerika is een rechtsprocedure begonnen tegen Tesla, Apple, Google, Dell en Microsoft namens de ouders van 14 Congolese kinderen die in de kobaltmijnen bij een ongeluk om het leven kwamen of ernstig verminkt raakten.