Test Opel Corsa-e: verlegt de grenzen niet

Opel Corsa-e (136 pk/100 kW), vanaf €30.499

Met prijzen van amper 30.000 euro én 4000 euro overheidssubsidie laat de Corsa-e zien hoe elektrisch rijden langzaamaan goedkoper wordt. Maar voor ruim 26 mille koop je ook nog steeds een Golf of Astra, die aanzienlijk groter en ruimer zijn. Al krijg je dan een benzineauto die aanzienlijk duurder is in het gebruik.

In veel opzichten doet deze nieuwe Opel vooral denken aan de gewone Corsa. Dat is goed en slecht nieuws. De goed uitgeruste auto stuurt fijn en biedt voldoende veercomfort. Maar op de achterbank houdt de zitruimte niet over en daar zit ook een tunnel in de vloer in de weg. En de bagageruimte biedt met 267 liter niet de 309 liter van de gewone Corsa. Hij mist de extra bergruimte onder de vloer, die goed van pas zou komen om de laadkabels in op te bergen.

De Corsa-e komt uit de PSA-familie en deelt zijn elektrische aandrijflijn met de Peugeot e-208. De Corsa-e heeft dan ook altijd een 136 pk/100 kW sterke elektromotor en een 50 kWh batterijenpakket. Eenmaal opgeladen komt hij in theorie (wltp-norm) 337 kilometer ver, maar tijdens deze test was het gemiddeld niet meer dan 270 kilometer. Op dit moment wordt de Corsa-e alleen met een 1-fase-boordlader geleverd en daarmee sta je al gauw 8 uur bij een laadpaal. De iets duurdere en nu al te bestellen versie met 3-fase-lader doet dat bijna de helft sneller.

Zoals vrijwel elke elektrische auto rijdt ook deze Opel lekker vlot. Vanuit stilstand zit je in 8,1 seconden op de 100 km/u. Uiteraard laat het batterijenpakket zich in het gewicht gelden: de Corsa-e weegt 1530 kg. Maar in het weggedrag merk je daar gelukkig weinig van.

Plus

+ Prima weggedrag.

+ Krachtige en soepele aandrijving.

+ Prima uitrusting.

Min

- Beperkt rijbereik.

- Beperkte zitruimte achterin.

- Beperkte bagageruimte.

Eindcijfer

6,9

Conclusie

Een beperkt rijbereik zit deze Corsa-e in de weg en de zit- en bagageruimte vallen tegen. Maar de Opel rijdt fijn en hij heeft een prima uitrusting.

Extra testnotities

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s was na een week al leeg, maar nog steeds krijg je bij aanschaf 4000 euro van de overheid. Doordat de pot voor 2020 leeg is, ontvang je het geld pas in 2021.

Eenmaal in gebruik is een elektrische auto aanzienlijk goedkoper dan een benzine- of dieselauto. Met deze Corsa-e ben je aan stroomkosten zo’n 10 tot 15 euro kwijt bij een gewone laadpaal. Voltanken van een benzine-Corsa gaat dat voor dat geld echt niet lukken. Kies je voor een snellader, dan kost het opladen van de Corsa 20 tot 40 euro. Verder profiteer je van lagere onderhoudskosten én je bent geen wegenbelasting verschuldigd.

De werking van de klimaatregeling is soms onduidelijk. OFF staat er op het scherm: wordt daarmee de achterruitverwarming of de aanjager bedoeld? En wanneer staat het systeem in Auto: met of zonder grijs vlak?

Het zogenoemde ‘one pedal driving’ kent de Corsa niet. In dat geval zou de auto zonder aanraking van het rempedaal volledig tot stilstand kunnen komen. Maar de Corsa slaat de energie die vrijkomt bij het remmen wel degelijk zoveel mogelijk op.

Elektrisch rijden brengt natuurlijk ook altijd het gemak van een automatische versnellingsbak met zich mee.

Elke Corsa-e wordt geleverd met 6 jaar (of 180.000 km) gratis onderhoud en apk en ook gratis kaart-updates.

Digitale (DAB+) radio en Apple Carplay en Android Auto zijn altijd standaard.

Opel geeft 8 jaar (of 160.000 km) garantie op het batterijenpakket. Dat is tegenwoordig heel gebruikelijk bij elektrische auto’s.

Deze Opel is met de 7,4 kW (1-fase) boordlader te koop vanaf €30.499. Met de 11 kW (3-fase) boordlader kost hij minimaal €31.499. Die 1000 euro meerprijs is het natuurlijk wel waard. Als je een keer in de problemen komt met de reikwijdte, zijn de batterijen dankzij de 3-fase-lader sneller opgeladen. Bij een gewoon 11 kW-laadpunt kun je de batterijen dan in ongeveer 4,5 uur opladen en bij een snellader zitten de batterijen binnen een half uur voor 80 procent vol. De Corsa-e kan namelijk een laadsnelheid tot 100 kW per uur aan.

Zakelijke rijders profiteren bij elektrische auto’s nog steeds van een lager bijtellingstarief: 8 procent.

Elke Corse-e heeft een bijna complete veiligheidsuitrusting inclusief vermoeidheidswaarschuwing. De geteste auto heeft het Elegance-uitrustingsniveau. Daarmee kost de Corsa-e €32.299. Deze uitrusting bevat led-koplampen, automatisch grootlicht, 16 inch lichtmetalen wielen, een 7 inch touchscreen, elektronische klimaatregeling, radiografische contactsleutel met startknop, actieve rijstrookbewaking en cruisecontrol met snelheidsbegrenzer.

De geteste auto is ook nog voorzien van een aantal opties: adaptive cruisecontrol (€499), afwijkende dakkleur (€599), Premium Pakket (€1399), achteruitrijcamera (€599), intelligente led-matrix koplampen (€899) en 17 inch wielen (€399). Met dit alles komt de totaalprijs op €36.693.

