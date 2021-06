Test Opel Crossland: leeftijd laat zich niet verbergen

Opel Crossland 1.2T (130 pk/96 kW) automaat, vanaf €32.199

Het nieuwe ‘gezicht’ van Opel, met een glanzende, dichte zwarte balk tussen de koplampen, staat de Crossland goed. Maar na dat nogal futuristische design is het contrast des te groter als je de conventionele sfeer in het interieur ervaart: een gewone, en dus geen elektrische handrem, een traditioneel vormgegeven hendel van de automaat en een instrumentarium waarbij de digitalisering ver te zoeken is. En ook met het ontbreken van adaptive cruisecontrol - die is niet leverbaar - verraadt deze Opel dat hij in de basis alweer een paar jaar oud is. Het infotainment is evenmin helemaal van deze tijd. Het werkt vaak net te traag of onlogisch en heeft een relatief klein beeldscherm.

Los daarvan blijkt de Crossland een comfortabel zittende, handige auto die goed inzetbaar is in het dagelijks leven van een gezin. Slim: dankzij een hap in het dashboard heeft de bijrijder extra zitruimte. Neem alleen geen glazen panoramadak, want dan zitten de lange tieners al gauw met hun kruin klem tegen het plafond. En een derde passagier in het midden van de bank komt voetruimte tekort.

De bagageruimte is met 410 liter voor deze klasse best groot. En dankzij de over 15 centimeter verschuifbare bank kun je die nog eens uitbreiden naar 510 liter. Helaas is die schuifbank niet altijd standaard.

De 1,2-liter turbo-benzinemotor (testverbruik 1 op 13,5) gaat al een tijdje mee, maar presteert met zijn flinke vermogen (130 pk/96 kW) nog steeds goed. Dat hij slechts drie cilinders heeft, is soms duidelijk hoorbaar met een roffelend geluid. In combinatie met de rijwind en banden blijkt deze topversie een minder stille auto dan verwacht. De Crossland vertoont verder een stevige wegligging, maar hij zou wat comfortabeler mogen veren.

Plus

+ Flinke bagageruimte.

+ Veel zitruimte.

+ Krachtige aandrijving.

+ Prima wegligging.

+ Comfortabele zit.

Min

- Verschuifbare bank niet standaard.

- Doet hier en daar gedateerd aan.

- Adaptive cruisecontrol niet leverbaar.

Eindcijfer

6,8

Conclusie

Op te veel punten verraadt de Opel Crossland zijn leeftijd. Ook zijn nieuwe, hippe gezicht kan dat niet verhullen. Verder is dit een prettig zittende, verrassend ruime gezinsauto met een krachtige motor.

Extra testnotities

Altijd doen: voor 149 euro extra krijg je een automatisch noodremsysteem met voetgangersherkenning én een waarschuwingssysteem voor vermoeidheid. Veel concurrenten in deze prijsklasse hebben zo’n noodremsysteem tegenwoordig standaard. Het is een nuttige beschermengel die botsingen kan voorkomen.

Caravanliefhebbers zijn bij deze Opel aan het verkeerde adres. Hij mag een aanhanger van hooguit 840 kilogram trekken.

Het goede nieuws is dat - in tegenstelling tot familielid Peugeot - er nog gewone knoppen voor de klimaatregeling zijn. Dat werkt toch sneller en handiger dan integratie in een touchscreen.

Geduchte concurrenten van de Opel Crossland zijn onder meer de Peugeot 2008, Kia Stonic en Renault Captur.

De Crossland is te koop vanaf €22.649. Dan krijg je de (83 pk/61 kW) 1,2-liter benzinemotor met handgeschakelde vijfbak. Getest is de 1,2 liter turbo-benzinemotor met 130 pk (96 kW) vermogen én automaat. Die staat vanaf €32.199 in de prijslijst. In dit geval heeft hij de rijke Ultimate-uitrusting, waardoor zijn prijs op €37.049 komt. Maar dan krijg je wel alcantara stoelbekleding, ergonomische comfortstoelen, led-koplampen en een verschuifbare achterbank. De geteste auto was bovendien uitgerust met een aantal opties, zoals een panoramadak (dat overigens niet open kan) en stoel- en stuurverwarming.

