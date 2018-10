Test Opel Grandland X: stoere SUV met zee aan ruimte

Opel Grandland X 1.2 Turbo (130 pk) | vanaf €31.549

Met de Grandland X probeert Opel een graantje mee te pikken in de populaire klasse waarin de Nissan Qashqai, VWTiguan en Peugeot 3008 actief zijn. Technisch is hij grotendeels identiek aan laatstgenoemde Franse SUV. Maar vooral met zijn design en aankleding vertoont de Grandland X een heel ander karakter. Het frivole design van de Peugeot vind je hier niet terug. Wat niet wil zeggen dat de Grandland X minder aantrekkelijk is. Integendeel, het is een eigentijdse, vlotte en stoere SUV waarvan hooguit het interieur wat voorspelbaarder oogt dan dat van zijn Franse familielid. Aan de andere kant toont de Opel zich soms gebruiksvriendelijker, bijvoorbeeld als het gaat om de bediening van de klimaatregeling en het infotainment.

Onovertroffen zitcomfort

Het zitcomfort van de (optionele) AGR-stoelen is onovertroffen. Het AGR-certificaat wordt erkend door Duitse fysiotherapeuten en de stoelen zijn op veel manieren in te stellen voor een ideale steun bij elk type lichaam. De zitruimte is verder dik voor elkaar, ook op de achterbank, waar de Opel zich onderscheidt met een vrijwel vlakke vloer. De bagageruimte (514-1652 liter)is lekker groot en heeft in de wanden handige hendels om de bankleuning op afstand om te klappen. Getest is hier de goedkoopste uitvoering, de 1.2 Turbo (130 pk) Online Edition van 31.549 euro, die al een omvangrijke uitrusting met zich meebrengt. Desondanks mist deze basisversie vooral een automatisch (radargestuurd)remsysteem. De 1,2 liter driecilinderturbo-benzinemotor(testverbruik 1 op 13,9)is stil, soepel en krachtig genoeg om deze Opel vlot vooruit te helpen. Ook de comfortabele vering maakt er een fijne gezins- en zakenauto van. Wel is de carrosserie door de soepele vering bij slechter wegdek gauw onrustig. Maar de Grandland X toont zich voldoende koersvast.

Plus

Veel ruimte. Zeer comfortabel. Fijne benzinemotor. Gebruiksvriendelijk infotainment.

Min

Carrosserie soms onrustig. Automatisch remsysteem niet standaard.

Eindcijfer

7,1

Conclusie

De Grandland X combineert de stoere trekjes van een SUV met veel ruimte en comfort. De motor gedraagt zich voorbeeldig, maar aan het onderstel en de besturing valt nog wel iets te verbeteren.

Extra testnotities

- De Grandland X is eigenlijk een Franse auto: hij komt uit dezelfde fabriek als de Peugeot 3008. De twee auto’s zijn onderdeel van een samenwerking van PSA (Peugeot, Citroën) en Opel, die al beklonken was nog voor de overname van Opel door PSA.

- Achterin de Grandland X is de vloer mooi vlak, waardoor passagiers hun voeten goed kwijt kunnen. Dat is bij de concurrentie vaak anders.

- Een extra USB-aansluiting is te vinden bij de achterbank: daar zullen de passagiers blij mee zijn.

- Een ski-luik in de achterbank: ook dat zie je niet vaak bij de concurrentie in deze klasse.

- Getest is de goedkoopste uitvoering van de Grandland X, de 1.2 Turbo Online Edition van €31.549. Die is allerminst karig uitgerust en heeft standaard o.a. 17 inch lichtmetalen wielen, elektrische raambediening voor en achter, handbediende airco, hoogteverstelling van de bestuurdersstoel, verstelbare middenarmsteun voor, LED-dagrijlicht en –achterlichten, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, een automatisch dimmende binnenspiegel, cruise-control, elektrische parkeerrem, rijstrookbewaking, licht- en regensensor, parkeersensoren achter, verkeersbordherkenning en Opels R 4.0 Intellilink infotainment met 7 inch aanraakscherm. Wat deze basisversie vooral mist is een automatisch (radargestuurd) remsysteem, digitale radio, navigatie en een radiografische contactsleutel met startknop.

- De geteste auto heeft een flink aantal extra’s aan boord: luxe stoffen stoelbekleding en ergonomische (AGR) stoelen voorin (€599), grotere 18 inch wielen (€399), Intellilink 5.0 infotainment met een groter 8 inch scherm, navigatie, achteruitrijcamera, parkeersensoren achter en haaienvin-antenne (€1.299), de Opel Eye assistentiesystemen met automatisch nood-remsysteem, actieve rijstrookbewaking en vermoeidheidsherkenning (€499) én het Edition introductiepakket (€499) met mistlampen voor, verlichting van de bagageruimte, in delen omklapbare achterbank met ski-luik en middenarmsteun, privacy glas achter, automatische klimaatregeling en een verstelbare laadvloer in de bagageruimte. Alles bij elkaar brengt dit de totaalprijs van de geteste Opel op €34.844.

