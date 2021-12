Test Opel Mokka: hip en populair, maar wel aan de krappe kant

Opel Mokka 1.2 T (130 pk/96 kW), vanaf €27.999

Opel maakt het de consument niet gemakkelijk, want het gehannes met de benaming van de Mokka leidt tot verwarring. Eerst heette hij nog gewoon Mokka, daarna ineens Mokka X, tegenwoordig is er een (elektrische) Mokka-e en de versie met verbrandingsmotor moet het nu weer zonder de letter X doen.

De Mokka wist de afgelopen jaren veel Nederlandse autokopers te verleiden. Maar links en rechts is hij inmiddels ingehaald door concurrenten, vooral als het om de interieurruimte gaat. De vorig jaar vernieuwde Mokka is maar liefst 12 centimeter korter dan zijn voorganger en dat kan hij niet verhullen.

De beenruimte op de achterbank is te krap en de bagageruimte van 350 liter is ook niet om over naar huis te schrijven. Bovendien ontstaat er een onhandig hoogteverschil in de laadvloer, zodra je de bank omklapt om die uit te breiden. En over onhandig gesproken: zo’n sprietantenne die je er voor de wasstraat moet afschroeven is eigenlijk niet meer van deze tijd.

Het interieur ziet er eigentijds uit met mooie, grote beeldschermen. Gelukkig is er niet te veel bezuinigd op ouderwetse bedieningsknoppen, waardoor dit een gebruiksvriendelijke auto is gebleven. Elke Mokka heeft een elektrische parkeerrem en automatisch noodremsysteem. Maar merkwaardig genoeg herkent dit laatste systeem fietsers uitsluitend als er ook adaptieve cruisecontrol aan boord is. Voetgangers ziet het wél altijd.

De 1,2 liter grote turbo-benzinemotor vertoont een soepel karakter. Tijdens deze test lag zijn verbruik rond 1 op 16. Maar het motorgeluid dringt vaak te nadrukkelijk in het interieur door. De versnellingsbak schakelt, zeker voor een gezinsauto, vaak net iets te stroef en te zwaar. Maar de Mokka stuurt fijn en ligt overwegend koersvast op de weg. Ook zijn veercomfort laat weinig te wensen over.

Plus

+ Prima weggedrag.

+ Soepele motor.

+ Comfortabel.

+ Eigentijdse, karaktervolle vormgeving.

Min

- Ongelijke laadvloer na omklappen bank.

- Te stroef schakelen.

- Te rumoerige motor.

Eindcijfer

6,9

Conclusie

De Opel Mokka is krapper dan veel van zijn concurrenten. Ook is zijn motor te rumoerig en hij schakelt niet soepel genoeg. Daar tegenover staan zijn hippe vormgeving en prima weggedrag.

Extra testnotities

De Mokka heeft dezelfde technische basis als de Peugeot 2008.

De Opel Mokka is te koop vanaf €26.999. Dan krijg je de 1.2 turbomotor (Edition) met 100 pk/74 kW. Getest is deze motor met 130 pk/96 kW vermogen en die staat vanaf €27.999 (Business Elegance) in de prijslijst. De testauto heeft echter de extra rijke Ultimate-uitrusting waarmee zijn prijs op €35.699 komt. Deze versie heeft onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, intelligente led-matrix koplampen, adaptieve cruisecontrol, alcantara bekleding en een 10-inch scherm voor het infotainment.

De geteste Ultimate-uitrusting bevat de meest uitgebreid versie van het navigatiesysteem. Daarbij is het een minpunt dat de verkeersinformatie niet realtime via een online verbinding binnenkomt, maar nog ouderwets via de radiozenders (TMC) wordt verzameld.

Er is tegenwoordig ook een volledig elektrische Mokka-e. Die heeft dezelfde aandrijflijn als de DS3 Crossback, Peugeot e-208 en e-2008. Zijn reikwijdte is 338 kilometer en hij is vanaf €34.399 te koop.

De geteste Mokka kan een geremde aanhanger tot 1200 kg trekken.

