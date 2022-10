Test Peugeot 5008: ruim, handig en ook inzetbaar als zevenzitter

Peugeot 5008 1.2 PureTech automaat (130 pk/96 kW), vanaf €43.810

Door de creativiteit en aandacht voor details in de vormgeving is deze Peugeot een auto als geen andere. Typisch Peugeot is de sportief bedoelde, lage zit achter het stuur: daar moet je van houden. Je kijkt hierdoor over het aan de boven- en onderkant afgeplatte stuur naar de instrumenten. In een auto als de 5008 heeft het iets tegenstrijdigs: juist hoog zitten ervaren veel autokopers als de aantrekkingskracht van een MPV of SUV.

Maar de stoelen zitten lekker. Het grote aantal bergvakken doet aan een echte gezinsauto denken en ook de klaptafeltjes helpen daarbij. Achterin hebben passagiers genoeg zitruimte en heel verrassend tref je daar een vrijwel vlakke vloer. Die zie je bijna alleen bij elektrische auto’s. Maar de stoelzittingen achterin zijn te dicht bij de vloer geplaatst, waardoor de bovenbenen weinig ondersteund worden.

Onhandig is de klimaatregeling: die verloopt via het centrale beeldscherm en vereist onnodige handelingen. Ronduit slecht is de radio-ontvangst, van zowel DAB als FM. Het is een euvel dat we nog steeds in zoveel Stellantis-producten en bijvoorbeeld ook bij Citroën tegenkomen. Soms zijn delen van een radio-uitzending twee keer te horen.

De 5008 is een van de weinige zevenzitters in zijn klasse. De zitruimte op de derde rij is krap, maar deze laat zich eenvoudig in de vloer opbergen, waarna een reusachtige bagageruimte van 700 liter ontstaat.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Tijdens het rijden valt op hoe licht en duidelijk deze Peugeot stuurt. Zijn wegligging blijkt stevig en het veercomfort is meer dan voldoende. De driecilinder motor (testverbruik 1 op 13,2) blijkt niet de zuinigste. Daarvoor moet je tegenwoordig toch echt bij de hybrides zijn. Wel maakt deze benzinemotor de 5008 vlot genoeg. Maar de automaat zou wat sneller mogen schakelen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Ook inzetbaar als zevenzitter.

+ Veel handige bergvakken.

+ Prima weggedrag.

+ Originele, sierlijke vormgeving.

- Reusachtige bagageruimte als vijfzitter.

Min

- Hybrides zijn aanzienlijk zuiniger.

- Gebrekkige radio-ontvangst.

- Onhandige klimaatregeling.

Eindcijfer

7,6

Conclusie

De Peugeot 5008 is een erg handige auto die zijn gebruiker de keus laat om met zeven personen of heel veel bagage op pad te gaan. Aan de gebruiksvriendelijkheid valt nog wel wat verbeteren.

Extra testnotities

De kleinere en maximaal vijfzits Peugeot 3008 heeft dezelfde technische basis als de 5008.

De geteste versie van de 5008 is de 1.2 PureTech Allure. Die staat in de prijslijst vanaf €40.910 en dan krijg je een handbak. In dit geval had hij een automaat en dan kost hij €43.810. Het Pack Business brengt zijn prijs op €44.160.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.