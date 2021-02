Test Peugeot e-2008: ruim en comfortabel, maar reikwijdte is beperkt

AUTOTESTOok de Peugeot 2008, een populaire SUV, is tegenwoordig verkrijgbaar met volledig elektrische aandrijving. De techniek is bekend van andere PSA-merken: Citroën, Opel en DS.

Peugeot e-2008 (136 pk/100 kW), vanaf €36.930

Peugeot durft het nog niet aan om een compleet nieuw model als elektrische auto te ontwikkelen. Voorlopig blijft dit merk voortborduren op bestaande modellen, zoals de 2008. Bovendien zijn de elektromotor (136 pk) en het accupakket (50 kWh) in deze e-2008 identiek aan de andere elektrische auto’s die PSA levert.

Maar de Peugeot onderscheidt zich met het eigenwijze en smaakvolle interieur dat creativiteit en kwaliteit uitstraalt. Het laag geplaatste stuur, waardoor je over de stuurrand heen naar het instrumentarium kijkt, is bijzonder en hetzelfde geldt voor het kleurrijke en grafisch fraai vormgegeven, digitale instrumentarium inclusief 3D-weergave. Helaas lijdt het bedieningsgemak onder de eigenzinnigheid. Het kost soms tijd en moeite om je weg te zoeken in het infotainment en de onoverzichtelijke rij sneltoetsen verandert daar weinig aan.

De zitruimte is meer dan voldoende en ook de inhoud van de bagageruimte valt alles mee, met onder de laadvloer plek voor de laadkabel. De elektrische aandrijving maakt de ruim 1500 kg wegende Peugeot vlot genoeg, maar veel concurrenten zijn sneller. Verder belooft de fabrikant dat je met opgeladen batterijen 322 kilometer ver komt, maar in de praktijk mag je blij zijn als je de 250 km haalt. Onze beste score tijdens deze test was 298 km en dan moesten we wel zo veel mogelijk de snelweg mijden. Die beperkte actieradius leidt al gauw tot onrust bij de automobilist. Gelukkig is er wel de mogelijkheid voor snelladen met maximaal 100 kW.

Ondanks dat de e-2008 een hogere auto is dan de e-208, helt hij niet gauw over. Ongetwijfeld helpt het dat het accupakket met veel gewicht laag bij de grond ligt. Het veercomfort is in orde en de wegligging is zonder meer goed.

Plus

+ Ruimte voor inzittenden en bagage.

+ Comfort.

+ Weggedrag.

+ Karaktervol design.

Min

- Beperkte reikwijdte.

- Bediening kan handiger.

- Veel duurder dan benzineversie.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

De e-2008 combineert meer dan genoeg ruimte en origineel design met het stille, vlotte en schone karakter van een elektrische auto. Aan de bediening valt nog wel wat te verbeteren en hetzelfde geldt voor de beperkte reikwijdte.

Extra testnotities

De e-2008 is te koop vanaf €36.930. Dat is toch altijd nog ruim 10.000 euro duurder dan de goedkoopste benzineversie, die vanaf €26.310 in de prijslijst staat.

Tegenvaller: bij een SUV verwacht je een hoge zit en een hoge instap. En die biedt deze Peugeot nou juist niet. Dit is het gevolg van de sportieve zitpositie, waar Peugeot prat op gaat maar die in een gezinsauto toch enigszins misplaatst lijkt.

De achterbank is niet verschuifbaar, terwijl die veel compacte SUV’s juist zo handig in het gebruik maakt.

Standaard is een 11 kW laadsysteem (aansluiting, boordlader en kabel), geschikt voor 3-fase snelladen.

De prijs van elke e-2008 is inclusief 6 jaar (of 180.000 km) gratis onderhoud. Bovendien kom je voor deze elektrische auto in aanmerking voor 4000 euro subsidie, zij het dat de subsidiepot voor 2021 al in de eerste week van januari leeg was. Schrale troost: voor een elektrische auto hoef je geen wegenbelasting (mrb) te betalen en zakelijke rijders profiteren van lage bijtelling (12 procent) over de eerste 40.000 euro van de cataloguswaarde.

Getest is de e-2008 met het GT-uitrustingsniveau, dat een prijs van €41.330 met zich meebrengt. Maar eerlijk is eerlijk: deze uitrusting laat bijna niets te wensen over. Opties op de geteste auto zijn alleen een draadloze telefoonoplader (€150) en een panoramadak (€1500).

