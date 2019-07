Test Range Rover Evoque: goed in het terrein, maar wiebelig

De Range Rover Evoque was bij zijn debuut in 2011 een opvallend modepopje. Kan de tweede generatie het origineel overtreffen?

Range Rover Evoque P250 (249 pk), vanaf €71.450

Goedkoop is de Evoque nog steeds niet. Voor de nieuwe generatie van deze chique SUV-coupé wordt minimaal 56.700 euro gevraagd. En dan is digitale radio zelfs in de duurdere versies niet standaard: prijs 356 euro. Je krijgt wel een bijzonder elegante SUV voor je geld. Een designrevolutie zoals destijds is het nieuwe model niet, maar de vormgeving en uitstraling nemen ruim afstand van al die andere SUV’s in deze klasse.

De Evoque is niet gegroeid. En al is de wielbasis met 2 centimeter toegenomen, de beenruimte op de achterbank houdt nog steeds niet over.

Handig is de digitale binnenspiegel: het beeldscherm geeft dankzij een camera bij de achterruit altijd zicht, ook als passagiers of bagage op de achterbank dat eigenlijk onmogelijk maken. Andere camera’s laten je als het ware door het motorcompartiment heen op het wegdek kijken.

De Evoque blijkt veel terreinvaardiger dan de concurrentie, want hij heeft 4x4, biedt een keuze aan rijmenu’s voor verschillende ondergronden én kan door 60 centimeter diep water rijden. Het optionele Wade Sensing meet ultrasonisch de diepte van de rivier.

Voor een auto met zo’n elegant voorkomen, valt het tegen dat hij in de omgang zwaarlijvig blijkt. De vering is comfortabel, maar de carrosseriebewegingen bezorgen hem een onrustig karakter. Dat is niet alleen ongunstig voor de inzittenden, maar ook voor de wegligging.

Ook aan de potentie van de aandrijflijn merk je dat dit met bijna 1900 kilo een zware auto is. De 2,0 liter viercilinder turbo-benzinemotor (249 pk, testverbruik 1 op 8,9) moet er hard aan trekken en klinkt soms rauw als een diesel. De automaat reageert vaak te traag.

Plus

+ Goede terreinvaardigheid.

+ Goed veercomfort.

+ Aandacht voor design en afwerking.

Min

- Onrustig gewiebel.

- Te zwaar.

- Digitale radio is een dure optie.

- Zuinig is anders.

Eindcijfer

7,0

De nieuwe Evoque is minder sensationeel dan de eerste generatie. Hij heeft niet het lichtvoetige karakter van een Volvo XC40, BMW X2 of Audi Q3. Ook zou hij een snellere automaat moeten hebben. Daartegenover staan veel comfort, een smaakvolle aankleding en uitgebreide 4x4-techniek.

Extra testnotities

Sinds zijn debuut in 2011 heeft de Evoque nauwelijks aan populariteit ingeboet. Daardoor is hij ook een veel gevraagde tweedehands met relatief hoge restwaarde.

Volgend jaar verschijnt de Evoque voor het eerst als plug-in hybride.

Met een grote draaiknop kun je de 4x4-techniek afstemmen op de ondergrond: sneeuw, gras, grond, modder of zand.

Leuk: net als bij de Range Rover Velar (en bij Tesla) komen de portiergrepen pas tevoorschijn als je ze nodig hebt.

De drie flinke, digitale schermen in en om het dashboard doen denken aan een Audi, maar ze zouden soms wel wat intuïtiever en sneller mogen werken.

De keuzehendel van de automaat is conventioneel vormgegeven. In deze Range Rover dus niet de hippe draaiknop die andere modellen van deze fabrikant siert.

De goedkoopste Evoque is de €56.700 kostende D150 met 2,0 liter viercilinder turbodieselmotor, handbak en voorwielaandrijving. De meeste versies hebben vierwielaandrijving, zoals ook de door ons geteste versie P250 AWD die vanaf €71.450 in de prijslijst staat. Hij heeft een 2,0 liter viercilinder turbo benzinemotor (249 pk) en automaat. Getest is de R-Dynamic S die €78.450 kost. En dan heeft hij in dit geval ook nog eens een omvangrijk pakket opties aan boord: Cold Climate Convenience Pack, Adaptive Dynamics, Configurable Dynamics, grotere brandstoftank, automatisch in hoogte verstelbare koplampen, elektrisch verstel-, verwarm- en inklapbare buitenspiegels (automatisch dimmend met geheugen), elektrische achterklepbediening, matrix-led koplampen, privacy glass, panorama-dak, 21inch lichtmetalen wielen, 14-voudig elektrische verstel- en verwarmbare voorstoelen met geheugen, digitale binnenspiegel, elektrisch in hoogte en lengte verstelbare stuurkolom, grijs houtfineer in de afwerking van het dashboard, digitale radio, Interactive Driver Display en een 360 graden camerasysteem. Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €93.400.

