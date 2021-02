Test Range Rover Evoque: plug-inhybride is schoner, zuiniger én goedkoper

Range Rover Evoque P300e (309 pk/227 kW), vanaf €56.380

De Evoque is ook nog gewoon met alleen een benzine- of dieselmotor leverbaar. Maar als plug-inhybride is hij schoner, zuiniger én goedkoper. De P300e, zoals deze combinatie van benzine- en elektromotor in de Evoque wordt genoemd, is het allervoordeligst in de prijslijst. Daarbij profiteert hij ook nog van halvering van de wegenbelasting. En dat is zeer welkom, want deze auto weegt 2157 kg.

De Evoque heeft zo veel karakter in zijn design dat hij nog steeds een van de meest modieuze SUV’s in de markt is. Knap, als je een auto zo tijdloos kunt maken. Chic en comfortabel zijn ook in het interieur nog altijd belangrijke kenmerken van de Evoque. Je zit er heerlijk in en ook op de achterbank hebben passagiers genoeg ruimte. De bagageruimte is met 472 liter eveneens dik in orde.

Een 1,5 liter driecilinder benzinemotor klinkt misschien als armoedig voor een Range Rover, het merk dat luxe, comfort en prestaties hoog in het vaandel heeft staan. Maar deze Evoque rijdt overwegend als een echte Range Rover: soepel en krachtig. Het relatief lage verbruik (testverbruik 1 op 13,5) en schonere uitlaatgas zijn daarbij een mooie bonus. En dat af en toe het motorgeluid wat steviger doorklinkt in het interieur is eigenlijk niet zo storend, omdat het best sportief klinkt.

Alleen zit het hoge gewicht deze SUV soms in de weg. Hij kan het niet altijd verhullen in zijn weggedrag en ook bij het optrekken vanuit stilstand merk je dat er nogal wat in beweging moet komen. Maar verder ligt de Evoque rotsvast op de weg en biedt hij meer dan voldoende veercomfort. Dit is een fijne auto om mee onderweg te zijn.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Relatief zuinig, schoon en voordelig.

+ Sierlijk, luxueus en comfortabel.

+ Prettig ruim voor inzittenden én bagage.

Min

- Hoog gewicht laat zich soms gelden.

- Niet altijd even stil.

- Groot verschil in theoretisch en praktijkverbruik.

Eindcijfer

7,1

Conclusie

De Evoque plug-inhybride hoeft zich met zijn driecilinder motor niet te schamen. Dit is een echte Range Rover met alle kracht, comfort en luxe die je verwacht. Jammer dat de fabrikant het gewicht niet helemaal onder controle kreeg.

Extra testnotities

Je mag met deze auto een geremde aanhanger trekken tot 1600 kg.

De Evoque P300e is standaard voorzien van een fijn werkende 8-traps automaat.

De Evoque wordt ook nog steeds met alleen voorwielaandrijving verkocht, maar kies je voor deze plug-inhybride, nota bene de goedkoopste versie in de prijslijst, dan krijg je er meteen vierwielaandrijving bij. Het batterijenpakket van 15 kWh is onder de achterbank ingebouwd. De opgeslagen stroom gaat naar de elektromotor (109 pk) die bij de achterwielen is geplaatst, wat de standaard vierwielaandrijving verklaart.

In theorie zou je met deze Evoque een verbruik van 1 op 50 kunnen halen. Maar in de praktijk lukt dat natuurlijk nooit. Met volledig opgeladen batterijen kan de Evoque maximaal 55 kilometer ver komen. Ook dat is in de praktijk lastig te halen, maar de concurrentie doet het doorgaans niet veel beter.

Je kunt met deze plug-inhybride ook bij snelladers terecht. Bijzonder, want die optie is meestal alleen aan volledig elektrische auto’s voorbehouden. Al zullen de kopers van deze Evoque er in de praktijk waarschijnlijk niet veel gebruik van maken, want het kleine batterijenpakket van een plug-inhybride laat zich sowieso relatief snel opladen.

Ook de multimedia is helemaal bij de tijd. Anders dan de foto’s bij deze test hieronder doen vermoeden, heeft de Evoque nu ook de nieuwe generatie infotainment van Range Rover. Tijdens de test was die vernieuwing nog (net) niet doorgevoerd.

Getest is de Range Rover Evoque P300e die vanaf €56.380 in de prijslijst staat. De geteste auto heeft het iets rijkere S-uitrustingsniveau, waarmee zijn prijs op €60.905 komt.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Interesse in een gebruikte Range Rover? Klik hier voor het actuele aanbod op Gaspedaal.nl

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.