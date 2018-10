Test Renault Scénic: eeuwig jong

Renault Grand Scénic Energy TCE (140 pk), vanaf €30.390

Autofabrikanten én consumenten storten zich tegenwoordig massaal op de SUV, eigenlijk een terreinauto waarmee vrijwel niemand het asfalt verlaat. Terwijl de enigszins vergeten MPV juist zoveel handiger is in het gebruik. Klassiekers als de Renaults Espace en Scénic hebben zich eind vorige eeuw al met hun ruimte en gebruiksgemak tot ideale gezinsauto ontwikkeld.

Neem anno 2018 plaats in de Scénic en je weet precies weer wat de charme is van zo’n MPV. De hoge zit levert een prettige zithouding op, je stapt makkelijk in en dankzij de grote ruiten rondom heb je fenomenaal zicht. En dan die enorme hoeveelheid bergvakken; ze zitten zelfs in de vloer! Handig zijn nog steeds de opklaptafeltjes voor passagiers op de achterbank en de verschuifbare tunnelconsole met grote bergvakken en bekerhouders. Het dashboardkastje is een ruime lade. En kinderen op de achterbank houd je in de gaten via de extra binnenspiegel.

Bagageruimte

Maximaal zeven inzittenden kan deze Renault vervoeren, al wordt het op de achterste zitrij wel krap. De bagageruimte is riant en uiteraard afhankelijk van het gebruik van de derde zitrij. Die kan je eventueel in de vloer opbergen. Een bewijs dat de Scénic met zijn tijd meegaat zijn de knopjes in de wand van de bagageruimte, waarmee je elektrisch de stoelen kan omklappen. Ook het moderne infotainment benadrukt de eeuwige jeugd van deze Renault.

Hart

De Scénic kreeg onlangs een nieuw hart: een in samenwerking met Mercedes ontwikkelde 1,3 liter viercilinder turbo-benzinemotor (140 pk, testverbruik 1 op 13,7). Zijn kracht, souplesse en stille karakter passen uitstekend bij het grote comfort van de Scénic. Maar de aangename, zachte vering heeft wel een keerzijde. De Scénic neigt hierdoor gauw tot wiebelen en dat gaat ten koste van de wegligging. Minder handig is ook het formaat van de auto: een parkeerplek is soms lastig te vinden. - Niek Schenk

PLUS

+ Zeer ruim voor passagiers én bagage.

+ Zeer comfortabel.

+ Fijne motor.

MIN

- Wegligging kan beter.

- Groot en daardoor minder handig te parkeren.

EINDCIJFER 7,7

CONCLUSIE

De Scénic gaat al heel wat jaren mee, maar is overduidelijk met zijn tijd meegegaan. De fijne motor, het moderne infotainment, veel comfort en ruimte zijn sterke troeven. Maar de wegligging kan beter.

EXTRA TESTNOTITIES

- De Scénic is leverbaar in een korte en een lange (Grand) versie. Alleen in laatstgenoemde variant is hij desgewenst als zevenzitter verkrijgbaar.

- De Nederlandse ontwerp-chef van Renault, Laurens van den Acker, zorgde voor een revolutie door de gezins-MPV standaard op grote 20 inch wielen te zetten. Die dragen bij aan het stoere, sportieve uiterlijk van de Scénic.

- Blijft toch verdomd handig: de verschuifbare achterbank, voor meer zit- óf bagageruimte.

- Achterin twee USB-poorten, een 12 Volt-aansluiting én een jack-aansluiting: kinderen zullen nooit meer zeuren over aansluitmogelijkheden voor hun apparaten.

- Tijdens deze test ging het automatisch noodremsysteem één keer in de fout. Het begon te remmen omdat we een fietser inhaalden. Die reed op flinke afstand van de auto, maar blijkbaar dachten de sensoren daar anders over.

- Met de actuele verkeersinformatie zit het wel goed in deze Renault, Die wordt geleverd door TomTom.

- Zeer gebruiksvriendelijk is de integratie van tankdop- en klep.

- In een sportieve bui? Of juist lekker lui en ontspannen? Multi-sense heet het systeem waarmee de auto zijn karakter aanpast aan de gewenste stemming van de bestuurder. Hij houdt dan rekening met de motorrespons, de gevoeligheid van het gaspedaal, het schakelmoment van de automaat, de mate van stuurbekrachtiging, de massage in de bestuurdersstoel én de sfeerverlichting.

- De stoelen achterin laten zich niet alleen met drukknopjes in de bagageruimte, maar ook via het touchscreen in het dashboard op afstand omklappen.

- Lekker eigenwijs en typisch Renault is het verticaal geplaatste, 8,7 inch grote infotainment scherm.

- Ook typisch Renault: de sleutelkaart. Deze radiografische contactsleutel in kaartvorm kan in een speciaal daarvoor bestemde sleuf in de auto worden opgeborgen.

- Getest is de Grand Scénic TCE met 1,3 liter viercilinder turbo-benzinemotor (140 pk), die vanaf €30.390 in de prijslijst staat. In dit geval betreft het de rijker uitgeruste Bose-versie, die €34.390 kost. Precies dezelfde auto is overigens ook als kortere, gewone Scénic leverbaar en kost dan €33.190.

- Standaard heeft de Bose-versie onder meer dakrails, LED-koplampen, mistlampen voor, parkeersensoren voor en achter en een bestuurdersstoel met massagefuncties. De geteste auto heeft bovendien tweekleurenlak met kunstleren bekleding en een met zachter materiaal afgewerkt dashboard (€695), derde zitrij (in de bodem op te bergen, €800), het Easy Life - ook wel Easy Park genoemd - Pack (€395, bestaat uit parkeersensoren vóór, opzij en achter, achteruitrijcamera, automatisch inparkeersysteem, dodehoekwaarschuwing), Safe Distance Warning (waarschuwt als je te dicht op een andere auto rijdt, €150) en zonneschermen bij de achterste zijportieren (€95). Dit alles brengt de totaalprijs van de geteste auto op €36.525.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

