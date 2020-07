Test Seat Leon: pittig karakter, redelijke prijs

Seat Leon 1.5 eTSI (110kW/150pk), vanaf € 33.425

Best knap hoe Volkwagen erin slaagt om op het oog verschillende auto’s op de markt te zetten, terwijl heel veel onderdelen hetzelfde zijn. Alleen al met design en uitrusting kun je heel veel eigen karakter creëren. De strak en spannend vormgegeven Seat Leon levert het bewijs.

Hij is goedkoper dan een Golf of Audi A3 en heeft zijn veiligheidsuitrusting op orde: led-koplampen en vermoeidheidsherkenning zijn standaard. Een van de opties: als je bij aankomst wilt uitstappen terwijl er een andere auto of fiets aankomt, dan waarschuwt de verlichting in het portier je daarvoor.

Het grote touchscreen biedt direct toegang tot het klimaatsysteem. Al is het met je vingers schuiven op een scherm voor wijziging van de temperatuur of het audiovolume niet ideaal. Waarom willen autofabrikanten toch ineens van die gewone knoppen af?

Op de achterbank heb je nu meer beenruimte dan in de vorige generatie. Wel zit daar een tunnel in de vloer: vervelend voor een eventuele derde passagier in het midden van de bank. De bagageruimte is niet groter geworden, maar is met 380 liter nog steeds voldoende voor deze klasse.

De 1,5 liter grote, viercilinder eTSI-benzinemotor vertoont het temperament dat bij deze auto past. Hij rijdt echt pittig, terwijl het testverbruik met 1 op 16,7 binnen de perken blijft. En soms klinkt hij zelfs een beetje sportief. De Leon stuurt prettig direct, al zijn er concurrenten die het nóg beter doen. In het weggedrag blijkt verder dat het onderstel van de Leon wel wat stugger is afgesteld dan bij een Golf of Octavia. Onaangenaam stug wordt het nooit, maar wie nadrukkelijk op zoek is naar comfort, kan misschien toch beter voor de VW of Skoda gaan.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Pittige aandrijflijn.

+ Sportief weggedrag.

+ Goede veiligheidsuitrusting.

Min

- Schermbediening niet altijd ideaal.

- Onderstel mag comfortabeler.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

Prima uitrusting, een redelijke prijs en ook nog eens een spannende uitstraling en pittige rijkwaliteiten: de nieuwe Seat Leon overtroeft menig concurrent in de eigen VW-familie én daarbuiten.

Extra testnotities

Terwijl zijn familieleden in de VW Groep soms worstelen met bedieningsgemak, is het in deze Leon beter geregeld. Hier vind je de bediening van de cruisecontrol gewoon op het stuur en niet op een hendeltje dat zich daarachter verschuilt.

Op deze Seat krijg je vier jaar fabrieksgarantie: dat is toch twee jaar meer dan bij de meeste automerken.

Wie meer bagageruimte wil, kan kiezen voor de stationwagon, die Seat Sportstourer noemt.

De 1.5 eTSI is een milde hybride: hij heeft een elektrische startdynamo en de energie die vrijkomt bij het remmen wordt opgeslagen. Het systeem maakt de aandrijflijn net iets pittiger én zuiniger.

Een optie in de bagageruimte is een 230V-aansluiting, bijvoorbeeld voor een koelbox of laptop.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Van opvallend design getuigt het sierlijke bedieningshendeltje van de automaat.

De prijslijst van de nieuwe Leon begint bij €24.495 voor de 1.0 TSI (66kW/90pk). De 1.5 eTSI (110kW/150pk) heeft standaard een 7-traps automaat en is er vanaf €33.425. Getest is de Seat Leon FR 1.5 eTSI met het duurste Launch Edition-uitrustingsniveau. Hij kost €34.495.

De allergoedkoopste versie van de Leon heeft al een behoorlijk rijke uitrusting inclusief 8,25 inch touchscreen, led-koplampen, automatische klimaatregeling, 16 inch lichtmetalen wielen, cruisecontrol, digitale radio (DAB+), mistlampen vóór (led) met bochtverlichting, een met leer bekleed multifunctioneel stuur, rijstrookbewaking, automatisch dimmende binnenspiegel, elektrische ramen voor en achter, hellings-wegrij-assistent, vermoeidheidsherkenning en een internetverbinding voor het infotainment.

Standaard heeft de Launch Edition onder meer dodehoekbewaking, 17 inch lichtmetalen wielen, uitstapwaarschuwing, achteruitrijradar, extra sportieve aankleding van ex- en interieur, sportstoelen vóór, zwarte bekledingsstof met rode stiksels, dynamische richtingaanwijzers achter, welkomstverlichting met het woord ‘Hola!’(Spaans voor ‘hallo’, wordt geprojecteerd vanuit de buitenspiegels op het wegdek), elektrisch inklapbare buitenspiegels en een middenarmsteun achter.

